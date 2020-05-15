Instagram разблокировал и снова закрыл аккаунт Кадырова

https://static.news.ru/photo/16636af6-9693-11ea-b37a-fa163e074e61_660.jpg Рамзан Кадыров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Социальная сеть Instagram принесла извинения за блокировку нескольких аккаунтов о деятельности главы Чечни Рамзана Кадырова, включая заблокированную накануне страницу регионального Фонда имена Ахмата-Хаджи Кадырова. Затем соцсеть снова заблокировала их.

Об этом сообщил помощник главы республики и директор ЧГТРК «Грозный» Ахмед Дудаев.

Он отметил, что эти несколько аккаунтов, у которых имеется многомиллионная аудитория, испытывают проблемы уже несколько дней.

Почему-то блокируются страницы о деятельности главы Чечни Рамзана Кадырова, хотя они ему не принадлежат. Оснований юридических для блокировки нет, согласно правилам самого Facebook, — сказал Дудаев РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, Дудаев заявлял, что удалённый Instagram-аккаунт общественного Фонда имени Ахмата Кадырова не связан с Рамзаном Кадыровым.