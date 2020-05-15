Instagram разблокировал и снова закрыл аккаунт Кадырова

Социальная сеть Instagram принесла извинения за блокировку нескольких аккаунтов о деятельности главы Чечни Рамзана Кадырова, включая заблокированную накануне страницу регионального Фонда имена Ахмата-Хаджи Кадырова. Затем соцсеть снова заблокировала их.
Об этом сообщил помощник главы республики и директор ЧГТРК «Грозный» Ахмед Дудаев.
Он отметил, что эти несколько аккаунтов, у которых имеется многомиллионная аудитория, испытывают проблемы уже несколько дней.
Почему-то блокируются страницы о деятельности главы Чечни Рамзана Кадырова, хотя они ему не принадлежат. Оснований юридических для блокировки нет, согласно правилам самого Facebook, — сказал Дудаев РИА Новости.
Как ранее писал NEWS.ru, Дудаев заявлял, что удалённый Instagram-аккаунт общественного Фонда имени Ахмата Кадырова не связан с Рамзаном Кадыровым.
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