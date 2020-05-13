В Чечне заявили, что удалённый в Instagram аккаунт не связан с Кадыровым

Фото: chechnya.gov.ru

Всероссийская общественная организация ветеранов войны и труда сообщила, что 98-летней Зинаиде Корневой, которая прошла Великую Отечественную войну, удалось собрать три миллиона рублей на борьбу с пандемией коронавируса.

Уже собрано 3 млн 9 тысяч рублей, — говорится в сообщении. На сегодняшний день из этих средств уже распределены 1,1 млн рублей. Помощь направлена в адрес 37 семей. Сбор средств...