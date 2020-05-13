В Чечне заявили, что удалённый в Instagram аккаунт не связан с Кадыровым

Компания Facebook заблокировала Instagram-аккаунт общественного фонда имени Ахмата Кадырова. Данный аккаунт не связан с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, заявил директор ЧГТРК «Грозный» и помощник главы региона Ахмед Дудаев.
Ни Facebook, ни кто-либо другой не сможет привести никакого юридического обоснования того, что данный аккаунт принадлежит главе Чеченской Республики, — сказал Дудаев.
По его словам, заблокированный аккаунт указан на сайте фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова и принадлежит именно фонду.
Ранее представитель Facebook заявил, что аккаунт главы Чечни Рамзана Кадырова в Instagram был удалён из-за санкций против него, писал NEWS.ru.
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