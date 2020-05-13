Facebook объяснил причину удаления аккаунта Кадырова в Instagram

https://static.news.ru/photo/45157be8-94f2-11ea-b2a2-fa163e074e61_660.jpg Рамзан Кадыров Фото: chechnya.gov.ru

Аккаунт главы Чечни Рамзана Кадырова в Instagram был удалён из-за санкций против него, заявил представитель Facebook.

Будучи американской компанией, мы действуем в рамках санкционного законодательства США и постоянно принимаем меры для выполнения своих правовых обязательств, — передаёт его слова РИА Новости.

Он отметил, что аккаунт был удалён в связи с тем, что его обладатель находился под санкциями. Так же компания поступала и ранее с подобными учётными записями.

Как писал NEWS.ru, компания Facebook сообщила об удалении сотен учётных записей и страниц в социальной сети, которые были объединены в сеть. Также перекатил работу аккаунт в Instagram.