Facebook и Instagram удалили связанную с Россией сеть страниц

Компания Facebook сообщила об удалении сотен учётных записей и страниц в социальной сети, которые были объединены в сеть. Также перекатил работу аккаунт в Instagram.
По данным организации, страницы были связаны с Россией и Донбассом и частично велись в автоматическом режиме. От их имени публиковались сообщения на русском, немецком, английском, французском, испанском, венгерском, грузинском, сербском и индонезийском языках, а также на фарси,
Ранее, как писал NEWS.ru, социальная сеть Instagram ввела ограничения в связи с пандемией коронавируса. При попытке поиска по хештегу «море» сервис предупреждает об опасности.
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