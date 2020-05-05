Facebook и Instagram удалили связанную с Россией сеть страниц

https://static.news.ru/photo/5a94f19c-e10b-11e9-af45-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Компания Facebook сообщила об удалении сотен учётных записей и страниц в социальной сети, которые были объединены в сеть. Также перекатил работу аккаунт в Instagram.

По данным организации, страницы были связаны с Россией и Донбассом и частично велись в автоматическом режиме. От их имени публиковались сообщения на русском, немецком, английском, французском, испанском, венгерском, грузинском, сербском и индонезийском языках, а также на фарси, передаёт ТАСС.

Ранее, как писал NEWS.ru, социальная сеть Instagram ввела ограничения в связи с пандемией коронавируса. При попытке поиска по хештегу «море» сервис предупреждает об опасности.