Иноагентам в РФ хотят запретить перевод денег россиянам

https://static.news.ru/photo/bb969088-606a-11eb-be2a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Запрет на совершение пожертвований и денежные переводы в адрес физических лиц предлагается ввести в РФ для иностранных агентов. Такую идею министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву предложил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

По его мнению, одна из НКО, выполняющих функцию иностранного агента, была причастна к недавним несанкционированным уличным акциям в стране. При этом гражданам обещалась компенсация за штрафы, выписанные за совершение административных правонарушений, сообщает RT.

Орлов считает, что в названной ситуации НКО провоцировало россиян на нарушение законодательства за счёт иностранных источников, а так быть не должно.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Госдуме предложили лишить компании и физлиц, попавших в список иностранных агентов, права на проведение публичных мероприятий. Соответствующее обращение направил в Генпрокуратуру депутат Евгений Фёдоров.