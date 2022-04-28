Инфекционист заверил, что вспышки птичьего гриппа у людей не будет Инфекционист Малышев: вспышки птичьего гриппа H3N8 у людей не будет

Фото Aleksander Polyakov/Global Look Press

Вспышки птичьего гриппа H3N8 у людей не будет, заверил инфекционист Николай Малышев в разговоре с Lenta.ru. Заболевание не передаётся от человека к человеку, а этот штамм вообще плохо распространяется, объяснил специалист.

Во-первых, слава богу, от человека человеку он не передаётся, чтобы им заболеть, нужно вступить в контакт с больным животным — этот человек, который заразился, заразился непосредственно от кур. Во-вторых, чем выше цифры в названии, например тут H3N8, тем тяжелее протекает заболевание, но намного реже передаётся, — сказал Малышев.

До этого не паниковать из-за птичьего гриппа H3N8 призвал бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Он отметил, что информацию о заражении человека новым вирусом можно назвать тревожной, однако в самой ситуации нет ничего необычного. По его словам, каждый год список возбудителей заболевания пополняется новыми вирусами и инфекциями.

Ранее национальная комиссия по здравоохранению Китая заявила, что в стране зарегистрировали первый случай заражения человека штаммом птичьего гриппа H3N8. Заболевание выявили у четырёхлетнего мальчика в провинции Хэнань, расположенной на востоке страны. Ни один среди близких знакомых и родственников мальчика не заразился. Ребёнок контактировал с курами и воронами, которых выращивали у него дома.