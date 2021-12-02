Иммунолог рассказал, как выбрать новогоднюю ёлку при аллергии

Российские ели, особенно молодые, практически не подвержены плесени, но они источают сильный хвойный запах из-за циркуляции смолы в тёплом помещении, из-за этого у человека может начать болеть голова, заявил иммунолог Владимир Болибок. Он посоветовал хорошо проветрить квартиру и уточнил, что со временем ель адаптируется к новым условиям и будет меньше пахнуть, пишет «Москва 24».

Часто люди реагируют на запах хвойных растений. Особенно когда вы покупаете ёлку на каком-то ёлочном базаре. Она была на холоде, а потом вы заносите её в квартиру и появляется резкий ёлочный запах, потому что растение отогревается и у него внутри начинается циркуляция смолы и выделение запаха, — пояснил Болибок.

Он рассказал, что при покупке дерева или растения в горшке важно помнить о том, что почва в питомнике может быть достаточно «агрессивной» и содержать как плесень, так и перегнившие растения, которые сами по себе являются достаточно сильным аллергеном. Перед покупкой ёлки иммунолог порекомендовал выяснить, на что у человека аллергия, и отталкиваясь от этого, выбирать себе ель в квартиру.

Если на саму ель нет аллергической реакции, то я всё-таки за живую ёлку. Я бы ещё предлагал покупать ёлочки в горшочках, если нет реакции на почву. Потому что когда она доживёт до весны, её можно посадить, — резюмировал Болибок.

Ранее россиян предупредили о подорожании до 30% искусственных новогодних ёлок из-за роста закупочных цен и затрат на логистику. Также возросли цены и на живые деревья. В рознице настоящие ёлки подорожали в среднем на 10–15%.