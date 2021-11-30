В России подорожали искусственные новогодние ёлки

Россиян предупредили о подорожании до 30% искусственных новогодних ёлок из-за роста закупочных цен и затрат на логистику. Об этом сообщает РБК со ссылкой на ретейлеров. Также возросли цены и на живые деревья. В рознице настоящие ёлки подорожали в среднем на 10–15%.

Как отмечают ретейлеры, рост цен на искусственные ёлки связан с динамикой валютных курсов, стоимостью сырья и перевозок. Так, с начала года нефтехимическая продукция подорожала на 40–70%, а грузоперевозки на внутренних основных российских маршрутах — на 20%.

По данным маркетплейса Wildberries, средняя цена искусственной ёлки российского производства сейчас составляет порядка 3,3 тысячи рублей, что на 12% больше, чем годом ранее. Средняя стоимость китайских ёлок за год выросла на 14%, до 1,6 тысячи рублей.

По словам представителя сети «Ашан», закупочные цены на искусственные ели в этом году увеличились на 20%. По данным совладелицы ретейлера «Максидом» Марии Евневич, в зависимости от производителя подорожание составляет от 5% до 30%.

Подорожание до 25% в основном затронуло ели, производимые из плёнки ПВХ, поскольку в России такую плёнку не производят, её импортируют из Китая. Меньше всего рост цен заметен в категории литых ёлок, там он составил около 10%.

Также поднялась стоимость живых деревьев. В частности, живая российская ель высотой 1,5 м сейчас стоит в среднем 1,5 тысячи рублей, зарубежная — 5–6 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что новогодний стол в этом году подорожает на 10–15% по сравнению с прошлым. По словам экспертов, основной причиной является рост цен на продукты, в том числе на «борщовый набор», а также на условный «набор для оливье». Специалисты отдельно отметили высокую стоимость красной икры, которая в октябре достигла исторического максимума.