Иммунолог ответил на вопрос о создании универсальной вакцины от аллергии Иммунолог Крючков: нельзя создать универсальную вакцину от всех видов аллергии

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Нельзя создать вакцину, которая помогла бы справиться сразу со всеми видами аллергии, заявил иммунолог Николай Крючков в разговоре с НСН. Он также добавил, что не верит в возможность сделать несколько инъекций перед сезоном аллергии, чтобы стабилизировать состояние.

Нельзя создать вакцину против сразу всех видов аллергии. Иммунную систему так просто не переключить. А так, чтобы можно было сделать одну-две инъекции перед сезонной аллергией — и все прекрасно, я в это не сильно верю. Это дорого, долго и помогает не всем, но по-иному пока не получается развить иммунологическую толерантность в отношении определенного аллергена, — подчеркнул Крючков.

Его коллега Владимир Болибок посоветовал обратиться к врачу при первых признаках сезонной аллергии. По его словам, снимать симптомы с помощью рекламируемых лекарств бессмысленно, так как в следующем году аллергия ударит с новой силой. Иммунолог добавил, что в России есть неплохие аллерговакцины, которые, по его словам, помогут полностью избавиться от поллинозов.

Ранее аллерголог Ирина Ярцева рассказала о том, как обезопасить себя от аллергии. По ее словам, для этого необходимо регулярно делать уборку, протирать поверхности от пыли, а также стирать одежду. Ярцева подчеркнула: несмотря на огромное количество микроорганизмов в воздухе, большинство микробов не опасны как для обычных людей, так и для аллергиков.