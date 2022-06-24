«Делать уборку»: иммунолог рассказала, как обезопасить себя от аллергии Иммунолог Ярцева: нужно регулярно делать уборку, чтобы обезопасить себя от аллергии

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Уборка дома

Аллерголог Ирина Ярцева в разговоре с NEWS.ru рассказала о том, как обезопасить себя от аллергии. По ее словам, для этого необходимо регулярно делать уборку, протирать поверхности от пыли, а также стирать одежду. Ярцева подчеркнула, что, несмотря на огромное количество микроорганизмов в воздухе, большинство микробов не опасны как для обычных людей, так и для аллергиков.

Это (микроорганизмы. — NEWS.ru) же часть нашей биологической среды. Во-первых, нужно делать уборку регулярно. Есть гипоаллергенные подушки, которые не притягивают всяких микробов. Самый действенный способ — это делать уборку и стирать одежду. Страшных последствий от этих микроорганизмов ждать не стоит, — заявила Ярцева.

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