Иммунолог объяснил, почему сейчас нет смысла прививаться от гриппа Иммунолог Болибок: прививаться от гриппа уже поздно

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На сегодняшний день уже нет никакого смысла прививаться от гриппа, заявил в беседе с NEWS.ru врач-аллерголог, иммунолог Владимир Болибок. По его словам, вакцина подействует только через две недели с момента введения, а тогда уже вспышка заболевания пойдет на спад.

Сейчас прививку от гриппа делать поздно. Разница в чем: при COVID делали экстренно, чтобы предотвратить летальные исходы, а прививка от гриппа плановая, ее делают до начала эпидемии, и соответствующим образом развивается иммунитет в течение 7-10 дней. Если люди сейчас прививку пойдут делать, то они только через две недели будут защищены. А смысл? Через две недели уже вспышка на спад пойдет, — отметил специалист.

Он считает, что для защиты от гриппа необходимо применять те же правила, что и в период пандемии коронавируса — соблюдение социальной дистанции, масочный режим, использование антисептиков, дистанционное обучение и удаленная работа. При этом Болибок уточнил, что необходимо ориентироваться на заполненность стационаров и возможность оказать экстренную помощь тяжело больным гражданам.

Пандемия COVID показала, что ориентироваться надо на заполненность стационаров, на возможность оказать экстренную помощь тяжелым больным, особенно реанимационную. Если все переполнено и скорые делают, скажем так, полицейские развороты у подъездов, все забито, все стационары, врача не дождаться, значит надо вводить жесткие ограничения. Если коек достаточно, то ограничения будут легкими, — уточнил иммунолог.

Ранее председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о тестировании россиян на грипп и другие респираторные заболевания в рамках обязательного медицинского страхования. Бесплатно провериться на наличие инфекций можно в государственных больницах и поликлиниках. Решение было принято в связи с резким ростом заболеваемости гриппом в России.

По мнению доктора медицинских наук Владислава Шафалинова, в массовом тестировании россиян на грипп нет необходимости, потому что принципы борьбы с ним уже известны, эпидемии случались и в предыдущие годы. Он напомнил, что течение болезни не изменилось, поэтому массовые проверки окажутся бесполезными.