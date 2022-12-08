Иммунолог объяснил, как отличить свиной грипп от других болезней Иммунолог Викулов: отличить свиной грипп от других болезней может только врач

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Свиной грипп не обладает особыми симптомами, которые выделяли бы его среди других заболеваний, поэтому отличить его от других видов гриппа и COVID-19 может только врач, используя специальные методы диагностики, рассказал «Народным Новостям» иммунолог Георгий Викулов. Он уточнил, что тяжелые формы гриппа А и коронавируса протекают почти одинаково — пациенты в обоих случаях страдают от поражений легких и болезни сердца. Врач посоветовал обращаться к специалистам в случае обнаружения болезни, чтобы не допустить серьезных осложнений.

Чтобы отличить COVID-19 от гриппа А, существуют эпидемиологическая, клиническая и молекулярно-биологическая диагностика, которая используется для выявления гриппа. Все это определяется в специальных центрах по гриппу. Грипп А не обладает стопроцентными симптомами, которые отличали бы его от других заболеваний, диагноз ставится на основе комплекса признаков, — рассказал Викулов.

Иммунолог рассказал, что лучшим способом защиты от свиного гриппа будет вакцинация. Прививку, по его словам, нужно обновлять каждый год в период сезонных заболеваний.

Врачи каждый год информируют граждан, как обезопасить себя от гриппа. В первую очередь нужно заниматься иммунопрофилактикой. Разумное укрепление иммунитета, немедикаментозные способы защиты, использование медицинских масок и перчаток — все это входит в понятие профилактики гриппа, — объяснил Викулов.

Иммунолог Владислав Жемчугов ранее рассказал, что некоторым группам граждан при заболевании свиным гриппом стоит задуматься о госпитализации. По его словам, пожилым и людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями стоит переносить болезнь под наблюдением врачей, так как в их случае возможные осложнения могут привести к наиболее серьезным последствиям. Специалист уточнил, что речь идет о таких последствиях, как пневмония, а также поражение внутренних органов — сердца, почек, головного мозга. Также эксперт отметил, что одновременное заболевание COVID-19 и гриппом может утяжелить течение последнего.