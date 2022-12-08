Свиной грипп не обладает особыми симптомами, которые выделяли бы его среди других заболеваний, поэтому отличить его от других видов гриппа и COVID-19 может только врач, используя специальные методы диагностики, рассказал «Народным Новостям» иммунолог Георгий Викулов. Он уточнил, что тяжелые формы гриппа А и коронавируса протекают почти одинаково — пациенты в обоих случаях страдают от поражений легких и болезни сердца. Врач посоветовал обращаться к специалистам в случае обнаружения болезни, чтобы не допустить серьезных осложнений.

Чтобы отличить COVID-19 от гриппа А, существуют эпидемиологическая, клиническая и молекулярно-биологическая диагностика, которая используется для выявления гриппа. Все это определяется в специальных центрах по гриппу. Грипп А не обладает стопроцентными симптомами, которые отличали бы его от других заболеваний, диагноз ставится на основе комплекса признаков,рассказал Викулов.

Иммунолог рассказал, что лучшим способом защиты от свиного гриппа будет вакцинация. Прививку, по его словам, нужно обновлять каждый год в период сезонных заболеваний.

Врачи каждый год информируют граждан, как обезопасить себя от гриппа. В первую очередь нужно заниматься иммунопрофилактикой. Разумное укрепление иммунитета, немедикаментозные способы защиты, использование медицинских масок и перчаток — все это входит в понятие профилактики гриппа, — объяснил Викулов.

Иммунолог Владислав Жемчугов ранее рассказал, что некоторым группам граждан при заболевании свиным гриппом стоит задуматься о госпитализации. По его словам, пожилым и людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями стоит переносить болезнь под наблюдением врачей, так как в их случае возможные осложнения могут привести к наиболее серьезным последствиям. Специалист уточнил, что речь идет о таких последствиях, как пневмония, а также поражение внутренних органов — сердца, почек, головного мозга. Также эксперт отметил, что одновременное заболевание COVID-19 и гриппом может утяжелить течение последнего.

 