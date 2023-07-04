Иммунолог объяснила причины появления зуда и бугров на коже летом Иммунолог Маховая назвала солнце частой причиной обращений аллергиков к врачам летом

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Цветение растений, сезонные фрукты и укусы насекомых являются основными раздражающими факторами для аллергиков, однако в летний период в этот список добавляется и так называемая аллергия на солнце, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» врач-аллерголог, иммунолог Людмила Маховая. По ее словам, недомогание проявляется в виде покраснения, зуда и бугристости на коже в зоне попадания солнечных лучей.

Лето — это период высокой инсоляции. Частой причиной обращения к аллергологам становятся фотодерматиты, индуцируемые ультрафиолетовыми солнечными лучами, так называемая аллергия на солнце, — рассказала специалист.

Иммунолог порекомендовала при появлении таких симптомов ограничить пребывание на открытом солнце с 11:00 и до 18:00, носить закрытую, но легкую одежду и обязательно пользоваться солнцезащитными средствами с высоким уровнем SPF (более 50).

Также аллерголог отметила, что с начала июня по середину июля, когда происходит активное цветение луговых трав и злаков (тимофеевка, плевел многолетний, рожь), и в период цветения сорных трав (амброзия, полынь, постенница, подорожник) с середины июля и до середины октября, у чувствительных к пыльце пациентов происходит обострение аллергических реакций, проявляющихся, в частности, в виде поллиноза или сезонного риноконъюнктивита.

Врач подчеркнула, что молекулы пыльцы по строению схожи с молекулами в некоторых плодах, поэтому пациенты с аллергией на пыльцу сорных трав часто реагируют и на арбузы, дыни или томаты. Продукты, содержащие гистамин (клубника, земляника, папайя, ананас и цитрусовые) могут вызвать тяжелые кожные и желудочно-кишечные симптомы аллергии. Яблоки, абрикосы, вишни относятся к так называемым березовым аллергикам, так как молекулы пыльцы березы схожи с молекулами косточковых.

Потенциально опасны для аллергиков и укусы насекомых, поэтому перед выходом на улицу необходимо пользоваться репеллентами, а при укусе — приложить что-нибудь холодное к месту укуса, выпить антигистаминный препарат и внимательно следить за самочувствием. При нарастании симптомов следует немедленно обратиться к врачу, заключила аллерголог.

Ранее врач-дерматолог Роман Иванов предупредил об опасности возникновения аллергических реакций при чрезмерном употреблении в пищу свежих фруктов.