«Имеются факты самоубийств»: адвокат описала перспективы дела Блиновской Адвокат Сенина: будет сложно привлечь Блиновскую к уголовной ответственности за мошенничество

Фото: t.me/moscowcourts

Елена Блиновская

Блогера Елену Блиновскую, обвиняемую в неуплате налогов, будет трудно привлечь к уголовной ответственности по статье «Мошенничество», сообщила адвокат Елена Сенина в разговоре с NEWS.ru. По ее словам, случаи, когда коучи получали тюремные сроки за обман, единичны. Следствию будет нелегко доказать, что «марафоны желаний» Блиновской были неэффективны, а мечты клиентов не исполнялись.

Установить причинно-следственную связь марафона или курса с наступившими негативными последствиями почти нереально. Хотя в практике имеются факты самоубийств, есть громкие дела, когда против коучей возбуждались уголовные дела по доведению до самоубийства. Но доказать, что эффекта не было по причине некачественного продукта или введения в заблуждение, будет крайне сложно, — считает адвокат.

Сенина предлагает проверить Блиновскую на предмет наличия лицензии на осуществление образовательной деятельности. Также, по ее мнению, необходимо выяснить, был ли заключен договор с клиентами на тренинги.

Нужно смотреть, что обещали. Если обещали стопроцентно конкретный результат — например, что после марафона вы устроитесь на работу — такие обещания могут квалифицироваться как некачественное оказание услуги. Если же просто говорили, что жизнь изменится к лучшему, то это абстрактная формулировка, а не гарантия результата. Результат потрогать невозможно — счастливая наступила жизнь или несчастная? Всегда можно сослаться на Вселенную, квантовые поля, неправильное проведение ритуалов и возложить ответственность на самого клиента, — пояснила эксперт.

Ранее сообщалось, что Блиновской может грозить до 10 лет тюрьмы за мошенничество. Сейчас проекты блогера проверяет группа экспертов. Если ее марафоны и вебинары признают мошенническими, то материалы направят на судебно-экономическую экспертизу.

Блиновская была задержана 27 апреля по делу об уклонении от уплаты налогов. По данным следствия, она получала доходы от реализации учебных курсов, а также тренинг-марафонов. При этом Блиновская легализовала более 43 млн рублей, купив автомобиль и организовав праздник.

21 июля Пресненский районный суд Москвы продлил домашний арест Блиновской до 26 октября. Адвокат блогера заявила, что ее подзащитная активно погашает задолженность перед ФНС. По ее словам, блогер выплатила 50 млн рублей.