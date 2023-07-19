Mash: Блиновской может грозить до 10 лет тюрьмы из-за мошенничества

Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

Елена Блиновская

Telegram-канал Mash сообщил, что проекты блогера Елены Блиновской проверяет группа экспертов. По информации канала, ее марафоны и вебинары могут быть мошенническими. Если подозрения подтвердятся, материалы направят на судебно-экономическую экспертизу, а самой Блиновской может грозить до 10 лет тюрьмы по соответствующей статье.

По данным канала, специалистам предстоит изучить все работы блогера, в том числе проекты «Расширение финансового сознания», «Свидание с телом», «Муж на диване» и пресловутый «Марафон желаний».

Блиновская была задержана 27 апреля по делу об уклонении от уплаты налогов. По данным следствия, она получала доходы от реализации учебных курсов, а также тренинг-марафонов. При этом, Блиновская легализовала более 43 млн рублей, купив автомобиль и организовав праздник.

В конце июня Пресненский районный суд Москвы принял решение о продлении домашнего ареста Блиновской на один месяц — до 26 июля. В ходе судебного заседания, прошедшего 21 июня, блогерша полностью признала свою вину. Она также подчеркнула, что активно сотрудничает со следствием.

В ходе заседания суда, которое прошло в среду, 19 июля, было принято решение оставить меру пресечения Блиновской без изменений. Отбывать домашний арест Блиновская будет в своем подмосковном коттедже.