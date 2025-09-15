Празднование Дня города в Москве
15 сентября 2025 в 15:15

Икра из лесных грибов по-царски: закатываем банки без стерилизации

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Икра из лесных грибов по-царски — это закуска, которая сохранит аромат осеннего леса до следующего сезона. По этому рецепту закатываем банки без стерилизации.

Для приготовления икры пропустите через мясорубку 2 кг отваренных лесных грибов (белых, подберезовиков, лисичек), предварительно обжаренных с 3 луковицами и 2 морковями. Тушите массу в казане 40 минут, добавив 100 мл растительного масла, 2 ст. л. томатной пасты, соль, перец и лавровый лист. За 5 минут до готовности влейте 1 ст. л. уксуса 9% и добавьте 3 измельченных зубчика чеснока.

Горячую икру разложите по стерильным банкам, закатайте крышками. Эта икра не требует стерилизации: длительное тушение и уксус гарантируют сохранность. Подавайте ее с черным хлебом или как гарнир к мясу.

Ранее стало известно, как засолить грузди холодным способом.

грибы
икра
рецепты
домашние заготовки
Дарья Иванова
Д. Иванова
