ИИ научился предсказывать эффективность лечения рака печени

Искусственный интеллект способен прогнозировать, поможет ли комбинированная терапия (иммунотерапия + таргетные препараты) при лечении агрессивного рака печени, сообщает Journal of Medical Systems. К такому выводу пришла команда профессора Хай Ли из Хэфэйского института физических наук Китайской академии наук после тестирования больших языковых моделей на данных пациентов.

ИИ не заменит врачей, но поможет им принимать более точные решения, — заявил профессор Ли.

Исследование стало первым в мире системным тестом того, могут ли большие языковые модели предсказывать эффективность терапии гепатоцеллюлярной карциномы — одного из самых агрессивных видов рака. Ученые проверили четыре модели, включая GPT-4, GPT-4o, Google Gemini и DeepSeek, на медицинских данных 186 пациентов. Лучшую точность показал гибридный алгоритм Gemini-GPT, сопоставимый по результатам с врачами, имеющими 15-летний опыт работы.

