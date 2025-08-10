Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
ИИ научился предсказывать эффективность лечения рака печени

Journal of Medical Systems: ИИ предсказывает эффективность терапии рака печени

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Искусственный интеллект способен прогнозировать, поможет ли комбинированная терапия (иммунотерапия + таргетные препараты) при лечении агрессивного рака печени, сообщает Journal of Medical Systems. К такому выводу пришла команда профессора Хай Ли из Хэфэйского института физических наук Китайской академии наук после тестирования больших языковых моделей на данных пациентов.

ИИ не заменит врачей, но поможет им принимать более точные решения, — заявил профессор Ли.

Исследование стало первым в мире системным тестом того, могут ли большие языковые модели предсказывать эффективность терапии гепатоцеллюлярной карциномы — одного из самых агрессивных видов рака. Ученые проверили четыре модели, включая GPT-4, GPT-4o, Google Gemini и DeepSeek, на медицинских данных 186 пациентов. Лучшую точность показал гибридный алгоритм Gemini-GPT, сопоставимый по результатам с врачами, имеющими 15-летний опыт работы.

Ранее стало известно о создании первого в мире цифрового государства — острова Исландия-9. Проект Sensay Island, где живут пять тысяч человек, управляется автономной системой AEGIS, которая принимает все решения за людей: от распределения ресурсов до законотворчества.

