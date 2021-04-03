Игривый пёс украл у российской журналистки микрофон и попал в прямой эфир

https://static.news.ru/photo/085b88d6-9533-11eb-8ef6-96000091f725_660.jpg Фото: Кадр из видео/mir24.tv

С журналисткой телеканала «Мир 24» произошёл забавный казус — её работе помешал игривый золотистый ретривер, который, похоже, очень хотел почувствовать себя настоящим журналистом. Мохнатый даже умудрился попасть в эфир телепрограммы, а вот девушке пришлось побегать за псом.

Корреспондент вела прямой эфир, сообщая, что в столицу возвращается долгожданное весеннее тепло. В какой-то момент в кадре появился неожиданный герой, а именно — золотистый ретривер. Не успела девушка опомниться, как её микрофон был уже в пасти у довольного собакена, который явно был не согласен с темой программы и желал поведать миру о чём-то своём. Тогда журналистка бросилась в погоню за своим неожиданным коллегой и её вывели из эфира.

Судя по всему, связь с нашим корреспондентом прервалась, — констатировала ведущая из студии, наблюдая, как корреспондент вынуждена бегать за собакой в попытке вернуть микрофон.

Позднее выяснилось, что очаровательного хулигана зовут Мартин. Его хозяйка уверяет, что хвостатый журналист на самом деле очень добрый, но чересчур игривый пёс.

В вечернем выпуске новостей на телеканале рассказали, что животное не нанесло никому увечий. После непродолжительной погони Мартин, как истинный джентльмен, даже дал журналистке лапу. Сама девушка выразила надежду, что ролик с её неожиданным приключением не окажется достоянием общественности.

Ранее NEWS.ru писал, что хозяева пса по кличке Тоби решили подшутить и посадили его на «диету». Они выложили в TikTok ролик, на котором насыпали в миску лишь несколько кусочков сухого корма для своего бостон-терьера. Тоби посмотрел на хозяина таким несчастным взглядом и начал тыкать лапой в миску, прося ещё еды.