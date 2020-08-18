Игорь Сечин торжественно вручил Владимиру Путину бутылку с нефтью

https://static.news.ru/photo/7525f658-e14d-11ea-9bb0-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Глава «Роснефти» Игорь Сечин вручил президенту России Владимиру Путину бутылку с нефтью. Он назвал её одной из лучших во всём мире.

Хотел бы отметить также новый проект «Восток Ойл». Я вам докладывал регулярно о развитии этого проекта. Сегодня с большой радостью хотел бы передать вам первую нефть, добытую на 31-й скважине Западно-Иркинского месторождения с потрясающими характеристиками: содержание серы — 0,02%, — цитирует Сечина РИА Новости.

В ответ на это заявление Путин поинтересовался схожестью нефти с ближневосточной. Глава компании ответил, что она даже лучше.

Конечно, лучше, — подтвердил Путин.

Ранее NEWS.ru писал, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о ценном подарке, который Владимир Путин преподнёс наследному принцу Саудовской Аравии. Им оказалось изделие из бивня мамонта.