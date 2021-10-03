Игорь Чуян не ушёл от уголовного преследования

В истории с арестом некогда могущественного короля алкогольного рынка России любопытно не столько то, что «верёвочка», наконец, перестала виться и у неё нашли конец, сколько то, что искали и ловили Игоря Чуяна так долго. Насколько известно из открытых источников, он жил в Черногории ни от кого не скрываясь, имел там ресторанный и прочий бизнес (хотя вроде через подставных лиц), а о наличии у него недвижимости в этой живописной балканской стране (как и в Италии) было известно ещё задолго до его отставки в 2018 году и отъезда из России. Тогда же Чуяна заочно арестовал российский суд, однако не очень понятно, когда на самом деле был выписан ордер Интерпола (официально он был объявлен в международный розыск ещё в 2018 году) и насколько тщательно искали фигуранта.

Нынешнее обвинение cвязано, скорее, с частным эпизодом преступной деятельности Чуяна, который, если «раскрутить» его максимально, может открыть гигантские уголовные перспективы. Сейчас же следствие считает, что Чуян может быть причастен к выводу средств из ОФК Банка, лишившегося лицензии в 2018 году. Именно этот банк имел отношение к огромной «алкогольной империи» экс-чиновника и выдавал подконтрольным ему предприятиям кредиты.

Росалкогольрегулированию, которое Чуян возглавлял с момента формирования в 2011 году, были даны поистине чрезвычайные полномочия для наведения порядка на алкогольном рынке и повышения собираемости акцизов и налогов. Казалось, цель оправдывает средства. РАР разрешили проводить проверки на заводах, накладывать взыскания, оформлять лицензии и лишать их, выдавать акцизные марки и т. д. Ведомство получило возможности, которыми ранее обладали около 10 министерств. Многое удалось сделать, однако на почве бюрократической монополии расцвела и коррупция.

Когда Чуяна после семи лет работы снимали с должности распоряжением тогдашнего премьера Медведева, то формулировка была более чем мягкая — «по собственному желанию». Любопытно, что ещё в 2014 году Чуяну объявили выговор за «ненадлежащую организацию работы по обеспечению исполнения поручений правительства». Но он усидел. Уголовное дело о злоупотреблении служебным положением завели вскоре после отставки. Но Чуян к тому времени уже успел уехать в Латвию, затем в Монако, а после перебрался в Черногорию.

Нынешний прогресс в расследовании против Чуяна можно увязать с относительно недавним приговором бывшему председателю правления ОФК Банка Николаю Гордееву. В марте 2021 года он получил восемь лет лишения свободы. Уголовное дело в отношении Гордеева было возбуждено Следственным комитетом весной 2018 года по заявлению соучредителя адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнёры» Николая Егорова. Суд в итоге признал, что обвиняемый злоупотребил полномочиями, что повлекло банкротство банка. Егоров, про которого часто напоминают, что он был однокурсником Владимира Путина, являлся крупнейшим частным акционером банка (имел долю 25%) до отзыва лицензии.

Следствие выявило схему тайного влияния со стороны Чуяна (он, подчеркнём, совмещал это с работой чиновником) на руководство банка: экс-глава Росалкогольрегулирования был бенефициаром известной в своё время компании «Статус групп», производителя крепких напитков. Через неё он контролировал не менее 50% (возможно, и до 75%) акций ОФК Банка через родственников и знакомых, среди которых был даже личный водитель.

Игорь Чуян, возглавляя Росалкогольрегулирование, одновременно не только занимался бизнесом, контролируя «Статус групп», но и фактически монополизировал многие направления этого бизнеса. Компания появилась в 2012 году, но по-настоящему расцвела три года спустя — после того, как вышел указ самого же Росалкогольрегулирования о снижении минимальной цены на крепкий алкоголь до 185 рублей за пол-литра вместо прежних 220 рублей. «Статус групп» оказалась единственной компанией, которая и стала продавать водку по минимальной цене. Только в 2015 году она увеличила продажи водки более чем вдвое и заняла к ноябрю 18,4% рынка в натуральном выражении и 15,1% — в денежном. Той же осенью не кто иной, как спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко весьма резко выступила с критикой в адрес Чуяна, потребовав проверить слухи о его «аффилированности с алкогольным бизнесом». То есть явные сигналы были уже тогда. Так что же проверка и расследование?

Такая проверка к тому времени уже даже и прошла. Её провёл курировавший с 2011 года Росалкогольрегулирование капитан ФСБ Игорь Коробицын, он же спортсмен-биатлонист (член сборной страны). Он собрал немало компромата на Игоря Чуяна, получив санкцию на его разработку от руководства службы. Уже тогда в прессе появились сведения (они были основаны на материалах расследования Коробицына) о том, как Чуян ранее мог быть причастен к целому ряду преступлений на алкогольном рынке, начиная ещё с периода руководства ФГУП «Росспиртпром» (до 2008 года), а также на посту главы Росалкогольрегулирования. Однако после единственной очной встречи Чуяна с Коробициным в феврале 2015 года последний был арестован по обвинению в вымогательстве $800 тысяч, а после осуждён на шесть лет.

На следующий год произошёл «большой шухер» в Кабардино-Балкарии, где «Статус групп» имела большой алкогольный бизнес. Там прошли масштабные проверки с участием ФСБ, действовавшей, как писала пресса, по поручению самого президента. В результате оказались остановлены сразу несколько ликёро-водочных заводов, выпускавших продукцию для «Статус групп». Обыски прошли и в самой компании. На фоне этого в марте 2016-го на совещании у президента министр финансов Антон Силуанов сообщил, что из-за серых схем, используемых на рынке алкоголя, бюджет недосчитался 24 млрд рублей и что в Кабардино-Балкарии заведено 11 уголовных дел в отношении организаторов нелегального производства алкоголя. Именно после этого у «Статус групп» дела покатились под гору, а в конце 2017 года компания, будучи главным заёмщиком ОФК Банка, заявила о банкротстве. В Кабардино-Балкарии в 2018 году сменилось руководство: президент Юрий Коков ушёл работать в Совет безопасности заместителем секретаря.

Похоже, история карьеры и бизнеса Игоря Чуяна тянет на куда более масштабное расследование, которое, с высокой вероятностью, вышло бы на его весьма высокопоставленных покровителей. Именно они, как теперь очевидно, тормозили следственные действия, дискредитируя в том числе некоторых ретивых следователей. Возможно, эти же покровители в своё время дали Чуяну возможность скрыться за границей. Впрочем, расследования высокопоставленной коррупции трудны и противоречивы во многих странах. Они почти всегда идут туго, далеко не всегда доходят до самого конца, поскольку далеко не все хотят громких политических скандалов, ущерб от которых может иной раз оказаться сопоставим с ущербом от самих преступлений.

Дело об экстрадиции из Черногории может тянуться даже не месяцами, а годами. В то же время возникает определённый оптимизм от того, что такие дела в наше время всё же расследуются и «приходят» даже за теми, кто ещё вчера казался неприкасаемым. Главное, чтобы этот оптимизм креп и дальше, отметая подозрения о том, что очередное громкое дело стало результатом не столько стремления очистить государство от коррупции, не взирая на лица, сколько от межклановых противоречий, столкновений и разборок в элитных группировках.