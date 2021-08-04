«Идёт много истерик»: глава ЦИК объяснила позицию по Грудинину

Центризбирком обязан был снять бывшего кандидата в президенты Павла Грудинина с выборов в Госдуму на основании данных Генеральной прокуратуры. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова, передаёт ТАСС.

Вот сейчас идёт много истерик по поводу правомерности или неправомерности нашей позиции [по Грудинину]. Я напомню, для нас единственный вердикт по этому поводу, что касается иностранных активов — это Генпрокуратура. Мы подали заявку, попросили проверить, мнение Генпрокуратуры — это тот вердикт, на основании которого мы обязаны принять решение, — сказала она.

По её словам, комиссия не может сомневаться в информации, предоставленной Генпрокуратурой. В то же время есть суд, который имеет право на проведение следственных действий в рамках процесса и выявление всех обстоятельств.

Мы чётко выполняем закон, — заключила Памфилова.

Центризбирком России на заседании 24 июля исключил директора ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина из кандидатов КПРФ для участия в предстоящих выборах депутатов Госдумы. После этого Грудинин объявил о своём намерении вступить в КПРФ.

До этого в СМИ появилась информация о том, что экс-супруга Грудинина направила письмо в ЦИК, где заявила, что бизнесмен владеет долей в иностранной офшорной компании, не указанной в его декларации при подаче документов в качестве кандидата в ГД. По словам адвокатов женщины, политику принадлежит офшорная структура Bontro в Белизе, помогающая ему контролировать предприятия в РФ. Грудинин и КПРФ говорят, что организация была ликвидирована в 2018 году, а до этого предприниматель передал 100% её акций другому человеку.

30 июля КПРФ обратилась в Верховный суд с жалобой на решение Центризбиркома о снятии Грудинина с выборов.