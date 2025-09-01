День знаний — 2025
01 сентября 2025 в 10:59

Идея сокращения школьного образования до 10 лет разделила россиян

SuperJob: 40% россиян выступают за сокращение срока обучения в школе

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Около 40% жителей России выступают за возвращение к системе восьми- и десятилетнего школьного образования, тогда как 42% респондентов против этой инициативы, выяснили эксперты сервиса SuperJob. Как пишет ТАСС, еще 18% затруднились с ответом.

Среди родителей школьников идея встречает более высокую поддержку: 46% — «за», 34% — «против». Еще 20% затруднились с ответом. Предупреждение Общественной палаты РФ поддерживают 40% мужчин и 39% женщин, против высказались 45 и 40% соответственно. Однако среди родителей разница более заметна: 51% отцов одобряют сокращение срока обучения, в то время как среди матерей этот показатель составляет лишь 40%. При этом против инициативы выступили 31% отцов и 38% матерей.

Ранее холдинг «Ромир» выяснил, что 58% родителей заявили, что качество школьного образования сейчас хуже, чем то, которое было у них. Однако 16% россиян считают, что дети получают в школе лучшее образование, чем в их время. Еще 14% видят равенство в качестве учебного процесса.

До этого Министерство просвещения РФ утвердило недельные нормы рабочего времени за одну ставку зарплаты для педагогов разных специальностей. Согласно приказу, базовая норма для школьных учителей составляет 18 часов преподавательской работы в неделю.

