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12 июля 2026 в 17:09

Идеальный яблочный пирог — знаменитый American Apple Pie: рецепт, который в США передают из поколения в поколение

Фото: D-NEWS.ru
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Американский яблочный пирог давно стал символом домашней выпечки. Его любят за тонкое рассыпчатое тесто, большое количество сочной яблочной начинки и теплый аромат корицы, который наполняет весь дом.

Секрет этого десерта прост: минимум сложных приемов и правильное сочетание яблок, сливочного масла и специй. Пирог получается с хрустящей золотистой корочкой и нежной начинкой, которая буквально тает во рту.

Для приготовления понадобится: мука — 380 г, сливочное масло — 220 г, ледяная вода — 6–8 ст. л., соль — 1/2 ч. л., сахар — 2 ст. л. для теста и 120 г для начинки, яблоки кисло-сладких сортов — 1 кг, корица — 2 ч. л., лимонный сок — 1 ст. л., кукурузный крахмал — 2 ст. л., яйцо — 1 шт.

Смешайте муку, соль и сахар, добавьте холодное сливочное масло и разотрите в крошку. Влейте ледяную воду, быстро соберите тесто, разделите на две части и охладите около часа. Яблоки очистите, нарежьте ломтиками и смешайте с сахаром, корицей, лимонным соком и крахмалом.

Большую часть теста раскатайте и выложите в форму, распределите начинку, накройте вторым пластом теста, защипните края и сделайте несколько надрезов. Смажьте яйцом и выпекайте 20 минут при 200 градусах, затем еще 35–40 минут при 180 градусах до румяной корочки. Перед нарезкой полностью остудите.

Личный опыт: автор NEWS.ru Ольга Шмырева для этого пирога всегда выбирает плотные кисло-сладкие яблоки. Они не превращаются в пюре во время выпечки, а начинка получается сочной, ароматной и отлично держит форму.

Проверено редакцией
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сливочное масло
тесто
корица
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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