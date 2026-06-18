Идеальный десерт для ленивых: красиво, вкусно и не надо ничего печь

Идеальный десерт для ленивых: красиво, вкусно и не надо ничего печь

Секрет этого десерта — в контрасте: кислая ежевика, сладкий мед и густой йогурт. Все собирается за пару минут, а выглядит как произведение искусства.

Ингредиенты

Ежевика — 500 г (200 г для соуса и 300 г для сборки), сахар-песок — 3 ст. л., вода — 3 ст. л., йогурт натуральный 6% — 500 г, мед — 3 ст. л.

Как готовлю

Сначала варю ежевичный соус: кидаю 200 г ягод, сахар и воду в сотейник, довожу до кипения и варю 5–7 минут, пока ягоды не размякнут, а жидкость не загустеет. Протираю все через сито — получается гладкий, темный кули. Тем временем взбиваю йогурт с медом венчиком до однородности — пробую по ходу, чтобы не пересластить.

Теперь сборка: в стаканы выкладываю горсть свежей ежевики, поливаю соусом, сверху — йогуртовый крем, потом снова ягоды и снова соус. Подаю сразу, пока ягоды не потекли, и слои выглядят идеально.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Я не поверил, что за 15 минут можно получить десерт, который выглядит как из дорогого ресторана. Ежевика дала яркую кислинку, мед смягчил ее, а йогурт сделал текстуру невесомой. Главное — не взбивайте слишком долго, иначе крем потечет. Подавайте сразу в прозрачных стаканах, чтобы были видны слои.