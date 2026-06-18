Демограф оценил прогноз сокращения мирового населения вдвое к 2064 году Демограф Коротаев усомнился, что население Земли сократится вдвое к 2064 году

Население Земли не сократится вдвое к 2064 году — в ближайшие годы общий рост рождаемости будет продолжаться за счет Африки, заявил в беседе с «Ридусом» философ и демограф Андрей Коротаев. Так он отреагировал на соответствующий прогноз ученых из Миланского университета. Эксперт отметил, что угроза сокращения популяции вдвое может нависнуть лишь над некоторыми странами.

Ближайшие годы рост населения Земли будет все-таки продолжаться — хоть и фактически только за счет тропической Африки. Есть еще заметное количество стран, где сохраняется рождаемость по четыре-пять детей на женщину, и сокращается она достаточно медленно, — высказался Коротаев.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что рост рождаемости зафиксировали сразу в 18 российских регионах по итогам 2025 года, число многодетных семей увеличилось более чем на 10%. По ее словам, в основу демографической политики страны сегодня ложатся мировоззренческие установки, о чем говорят опросы молодежи и исследования.