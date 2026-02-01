Зимняя Олимпиада — 2026
01 февраля 2026 в 14:20

Идеальные пончики за 30 минут: молочные, пышные и нежные. Тесто поднимается на глазах — рецепт для ленивых




Молоко в тесте работает как волшебный ингредиент: его жиры и белки создают нежную, бархатистую крошку, а сахар карамелизуется в кипящем масле, давая ту самую тонкую, хрустящую, золотистую оболочку, которая контрастирует с мягкой сердцевиной.

Для теста слегка подогреваю 250 мл молока, чтобы оно было теплым, но не горячим. Растворяю в нем 2 столовые ложки сахара и 10 граммов свежих дрожжей (или 1 ч. л. сухих). Оставляю на 10 минут в теплом месте, пока не появится пенная шапка. В глубокую миску просеиваю 450–500 граммов пшеничной муки, добавляю щепотку соли. Делаю в муке углубление, вливаю туда опару (дрожжи с молоком), добавляю 2 яичных желтка и 50 граммов мягкого сливочного масла. Замешиваю мягкое, немного липнущее к рукам тесто. Миску с тестом накрываю полотенцем и ставлю в теплое место на 30–40 минут, чтобы оно увеличилось примерно в два раза. Подошедшее тесто слегка обминаю на припыленной мукой столешнице, раскатываю в пласт толщиной около 1,5 см. Стаканом или специальной формой вырезаю кружки, а маленькой рюмочкой — отверстия в центре. Оставшиеся обрезки снова собираю и раскатываю. Даю заготовкам пончиков расстояться на присыпанном мукой противне еще 15 минут.

В это время в глубокой кастрюле или фритюрнице разогреваю большое количество растительного масла до 160–170 °C. Аккуратно, по несколько штук, опускаю пончики в горячее масло и жарю с двух сторон до равномерного золотисто-коричневого цвета, примерно по 1–2 минуты с каждой стороны. Выкладываю готовые пончики на бумажные полотенца, чтобы стекло лишнее масло. Пока они еще теплые, обильно обваливаю их в сахарной пудре или обычном сахаре. Подаю сразу.

Ранее также сообщалось, как превратить обычный лаваш в чудесный рулет. Этот рецепт ягодного штруделя покорит вас простотой приготовления и нежным вкусом.

Проверено редакцией
еда
выпечка
рецепты
тесто
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
