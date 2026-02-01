Мягкое творожное печенье из одной пачки — десерт, который тает во рту

Если у вас в холодильнике залежалась пачка творога, не спешите готовить привычные сырники. Это печенье получается невероятно легким, почти невесомым, а по вкусу напоминает нечто среднее между нежным кексом и классическим творожным коржиком. Идеальный вариант, чтобы накормить полезным творогом даже тех, кто его не очень любит.

Для приготовления возьмите 1 пачку творога (180–200 г), лучше всего подойдет мягкий или пастообразный творог 5–9% жирности. Разотрите его с 100 г мягкого сливочного масла и 80 г сахара. Добавьте 1 куриное яйцо и щепотку соли для баланса. В получившуюся массу постепенно всыпьте 250 г просеянной пшеничной муки, смешанной с 1 ч. л. разрыхлителя и щепоткой ванилина. Замесите мягкое, слегка липкое тесто. Не забивайте его лишней мукой — в этом секрет воздушности!

Сформируйте небольшие шарики размером с грецкий орех, слегка приплюсните их и выложите на противень с пергаментом. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке около 15–20 минут до легкого золотистого цвета. Главное — не пересушите, внутри печенье должно остаться мягким.

Совет: перед тем как отправить печенье в духовку, обмакните одну сторону каждого шарика в сахар, смешанный с корицей, — это создаст аппетитную хрустящую корочку, которая идеально контрастирует с мягким центром.

Шоколадное печенье из 3 ингредиентов приготовьте по нашему рецепту.