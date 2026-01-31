Зимняя Олимпиада — 2026
Ужин для всей семьи: мясной пирог с картофелем — сытно и быстро!

Мясной пирог с картофелем: рецепт Мясной пирог с картофелем: рецепт Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Этот пирог — настоящая палочка-выручалочка, когда нужно накормить проголодавшихся домочадцев, а времени совсем нет. Сочетание мяса и картофеля — это нестареющая классика.

Для начала подготовьте начинку: возьмите 400 г мясного фарша и слегка обжарьте его на сковороде вместе с мелко нарезанной луковицей до испарения лишней влаги. Параллельно очистите 2 средних картофелины и нарежьте их очень тонкими слайсами или натрите на крупной терке — так картофель точно успеет пропечься.

Теперь займемся тестом: в глубокой миске смешайте 400 мл кефира, 2 куриных яйца, щепотку соли и 1 чайную ложку сахара. Постепенно введите 300 г просеянной муки и чайную ложку разрыхлителя, перемешивая все венчиком до однородности. Тесто должно напоминать густую сметану.

Смажьте форму для запекания 10 г сливочного масла, вылейте половину теста, выложите слой картофеля (его нужно слегка подсолить), потом распределите мясной фарш и залейте оставшимся тестом. Отправляйте в разогретую до 180°C духовку на 45–50 минут.

  • Совет: чтобы пирог выглядел еще аппетитнее, за 10 минут до готовности посыпьте его сверху 50 г тертого сыра или семенами кунжута для красивой корочки.

Быстрый салат «Обжорка» с курицей приготовьте по нашему рецепту.

