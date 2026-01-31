Лимонное печенье с мягким творогом внутри: ставьте чайник и идите готовить — невероятная вкуснятина

Лимонное печенье с мягким творогом внутри — это не десерт, а чудо, где песочная оболочка с яркой цитрусовой ноткой встречает бархатистую и слегка влажную начинку. Невероятная вкуснятина! Ставьте чайник и идите готовить.

Для теста вам понадобится: 200 г муки, 150 г размягченного сливочного масла, 70 г сахара, 1 яйцо, цедра одного лимона, 1–2 ст. л. лимонного сока, щепотка соли. Для творожной начинки: 200 г мягкого творога (5–9%), 1–2 ст. л. сахара, 1 яйцо, 1 ст. л. крахмала, ванилин.

Сначала приготовьте начинку: творог смешайте с сахаром, яйцом, крахмалом и ванилином до однородного крема. Уберите в холод. Для теста масло разотрите с сахаром, добавьте яйцо, цедру, сок, соль и постепенно введите муку. Замесите мягкое тесто, заверните в пленку и уберите в холодильник на 30 минут. Разогрейте духовку до 180°C. Тесто раскатайте в пласт толщиной 4–5 мм. Стаканом вырежьте кружки. На половину кружков выложите по чайной ложке творожной начинки, сверху накройте оставшимися кружками, защипните края вилкой. Выложите печенье на противень с пергаментом, можно слегка смазать взбитым желтком для блеска. Выпекайте 20–25 минут до золотистого цвета.

Ранее стало известно, как приготовить лимонные улитки: пышные булочки с курдом и сливочной заливкой.