Идеальное безе с первого раза: готовим вкуснятину из 3 ингредиентов

Попробуйте этот классический рецепт — и вы получите идеальное безе с первого раза! Эта вкуснятина готовится всего из трех ингредиентов, но требует точности в исполнении.

Рецепт: отделите белки 4 яиц от желтков (яйца должны быть комнатной температуры), добавьте щепотку соли и взбивайте миксером на средней скорости до мягких пиков. Постепенно добавляйте 200 г сахарной пудры (обязательно просеянной), продолжая взбивать на высоких оборотах 7-10 минут до густой глянцевой массы. Противень застелите пергаментом, кондитерским мешком или ложкой сформируйте безе и выпекайте при 100°C 1,5-2 часа до сухой поверхности. Дверцу духовки немного приоткройте деревянной лопаткой для выхода влаги.

Готовое безе должно легко отделяться от бумаги. Оно получается нежным и воздушным: хрустящая корочка снаружи скрывает тающую текстуру внутри, сбалансированную сладость и легкий ванильный оттенок. Храните безе в сухой герметичной таре до 2 недель.

