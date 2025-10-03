Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
03 октября 2025 в 17:01

Идеальное безе с первого раза: готовим вкуснятину из 3 ингредиентов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Попробуйте этот классический рецепт — и вы получите идеальное безе с первого раза! Эта вкуснятина готовится всего из трех ингредиентов, но требует точности в исполнении.

Рецепт: отделите белки 4 яиц от желтков (яйца должны быть комнатной температуры), добавьте щепотку соли и взбивайте миксером на средней скорости до мягких пиков. Постепенно добавляйте 200 г сахарной пудры (обязательно просеянной), продолжая взбивать на высоких оборотах 7-10 минут до густой глянцевой массы. Противень застелите пергаментом, кондитерским мешком или ложкой сформируйте безе и выпекайте при 100°C 1,5-2 часа до сухой поверхности. Дверцу духовки немного приоткройте деревянной лопаткой для выхода влаги.

Готовое безе должно легко отделяться от бумаги. Оно получается нежным и воздушным: хрустящая корочка снаружи скрывает тающую текстуру внутри, сбалансированную сладость и легкий ванильный оттенок. Храните безе в сухой герметичной таре до 2 недель.

Ранее стало известно, простой рецепт сырников без выкрутасов. Их не получится испортить.

Читайте также
Кучмачи из баклажанов по-грузински! Баклажаны, лучок и кинза. Всего 20 минут и на столе шедевр!
Общество
Кучмачи из баклажанов по-грузински! Баклажаны, лучок и кинза. Всего 20 минут и на столе шедевр!
Котлеты из говядины с кабачком: готовим в духовке в томатно-сметанном соусе
Общество
Котлеты из говядины с кабачком: готовим в духовке в томатно-сметанном соусе
Салат-намазка с беконом: идеальная закуска для бутербродов за 15 минут
Общество
Салат-намазка с беконом: идеальная закуска для бутербродов за 15 минут
Знаменитый шотландский пирог с мясом: идеален для обеда или ужина
Семья и жизнь
Знаменитый шотландский пирог с мясом: идеален для обеда или ужина
Кучмачи из баклажанов по-грузински! Баклажаны, лучок и кинза. Всего 20 минут и на столе шедевр!
Общество
Кучмачи из баклажанов по-грузински! Баклажаны, лучок и кинза. Всего 20 минут и на столе шедевр!
рецепты
яйца
десерты
сладости
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Удар российских «птичек» по блиндажу ВСУ попал на видео
Французский крем-суп из тыквы: согревает и дарит уют в любую погоду
Черная метка ЕC. Как РФ будет уничтожать пиратов, нападающих на наши суда
Алсу — готовим татарский эликсир здоровья, который сквасится сам
Боец подразделения «Орлан» погиб после атаки дрона в Шебекино
Три региона России получат 2,3 млрд рублей на детсады и школы
Раскрыто, что происходило в атакованном ВС РФ ресторане «Тбилисо»
Житель Петербурга пойдет под суд за уклонение от налогов на 247 млн рублей
Трамп высмеял ИИ-роликом известного политика
Отъезд из РФ, тайный брак, работа в США: как живет актриса Елена Корикова
В ГД объяснили, почему РКН дали права администратора в Telegram-каналах
Трамп пообещал ХАМАС «невиданный ад» при одном условии
В эстонском МИД пригрозили России боевой авиацией
Тренер сборной России не сдержал эмоций после прогулки по Баку
«Вас найдут и уничтожат»: Трамп озвучил резкую угрозу в адрес ХАМАС
В Мурманской области запретили «блатных» Аль Пачино и Тома Харди
Сбежавшую из российского зоопарка птицу-носорога поймали обычным сачком
Забившему возлюбленную до смерти жителю Кузбасса вынесли приговор
Вильфанд рассказал, какой будет предстоящая зима
В Якутске возбуждено дело об убийстве матери и сына
Дальше
Самое популярное
Армении объяснили, как перестать быть «слабым звеном» ЕАЭС
Мир

Армении объяснили, как перестать быть «слабым звеном» ЕАЭС

Ласточкины гнезда с ветчиной, сыром и грибами. Вкусный и необычный ужин! Без возни и танцев с бубном
Общество

Ласточкины гнезда с ветчиной, сыром и грибами. Вкусный и необычный ужин! Без возни и танцев с бубном

Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами
Власть

Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.