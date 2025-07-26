Идеальная закуска: брынза с маслинами на бутеры — делаем заготовку заранее

Заготовка из брынзы с маслинами — отличное решение для быстрых бутербродов, закусок и канапе. Такой продукт легко приготовить заранее, а насыщенный вкус и аромат делают любое блюдо особенным. Хранится в холодильнике несколько дней и всегда под рукой для импровизированного перекуса.
Ингредиенты:
- брынза — 200 г;
- маслины — 50 г;
- цедра одного лимона;
- чеснок — 2 зубчика;
- смесь сушёных томатов и базилика — 1 ст. л.;
- душистый перец горошком — 3 шт.;
- хлопья чили — 1/4 ч. л.;
- масло растительное — 250 мл.
Приготовление:
- Брынзу нарежьте кубиками и переложите в чистую сухую банку.
- Добавьте маслины и цедру лимона.
- Чеснок нарежьте пластинками, добавьте в банку вместе с сушёными томатами, базиликом, душистым перцем и хлопьями чили.
- Залейте содержимое горячим (не кипящим) растительным маслом.
- Дайте остыть и поставьте в холодильник на сутки-двое.
- Перед использованием набирайте заготовку чистой сухой ложкой.
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