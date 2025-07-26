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26 июля 2025 в 11:51

Идеальная закуска: брынза с маслинами на бутеры — делаем заготовку заранее

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Заготовка из брынзы с маслинами — отличное решение для быстрых бутербродов, закусок и канапе. Такой продукт легко приготовить заранее, а насыщенный вкус и аромат делают любое блюдо особенным. Хранится в холодильнике несколько дней и всегда под рукой для импровизированного перекуса.

Ингредиенты:

  • брынза — 200 г;
  • маслины — 50 г;
  • цедра одного лимона;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • смесь сушёных томатов и базилика — 1 ст. л.;
  • душистый перец горошком — 3 шт.;
  • хлопья чили — 1/4 ч. л.;
  • масло растительное — 250 мл.

Приготовление:

  1. Брынзу нарежьте кубиками и переложите в чистую сухую банку.
  2. Добавьте маслины и цедру лимона.
  3. Чеснок нарежьте пластинками, добавьте в банку вместе с сушёными томатами, базиликом, душистым перцем и хлопьями чили.
  4. Залейте содержимое горячим (не кипящим) растительным маслом.
  5. Дайте остыть и поставьте в холодильник на сутки-двое.
  6. Перед использованием набирайте заготовку чистой сухой ложкой.

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.

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Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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