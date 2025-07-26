Идеальная закуска: брынза с маслинами на бутеры — делаем заготовку заранее

Заготовка из брынзы с маслинами — отличное решение для быстрых бутербродов, закусок и канапе. Такой продукт легко приготовить заранее, а насыщенный вкус и аромат делают любое блюдо особенным. Хранится в холодильнике несколько дней и всегда под рукой для импровизированного перекуса.

Ингредиенты:

брынза — 200 г;

маслины — 50 г;

цедра одного лимона;

чеснок — 2 зубчика;

смесь сушёных томатов и базилика — 1 ст. л.;

душистый перец горошком — 3 шт.;

хлопья чили — 1/4 ч. л.;

масло растительное — 250 мл.

Приготовление:

Брынзу нарежьте кубиками и переложите в чистую сухую банку. Добавьте маслины и цедру лимона. Чеснок нарежьте пластинками, добавьте в банку вместе с сушёными томатами, базиликом, душистым перцем и хлопьями чили. Залейте содержимое горячим (не кипящим) растительным маслом. Дайте остыть и поставьте в холодильник на сутки-двое. Перед использованием набирайте заготовку чистой сухой ложкой.

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