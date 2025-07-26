Просто добавили к мясу черешню! Тушеная свинина с нереальным соусом

Просто добавили к мясу черешню! Тушеная свинина с нереальным соусом

Свинина с черешней — необычное и ароматное блюдо, которое объединяет сочное мясо и сладкие ягоды. Такое сочетание придает мясу свежесть и легкую фруктовую кислинку. Это отличная идея для разнообразия повседневного меню или праздничного стола.

Ингредиенты:

свинина — 800 г;

черешня — 350 г;

соль, перец — по вкусу;

масло для жарки;

зелень — для подачи.

Приготовление:

Свинину нарежьте кусочками и обжарьте на масле до золотистой корочки. Добавьте черешню, посолите и поперчите. Тушите на среднем огне до мягкости мяса и размягчения ягод. Подавайте, посыпав свежей зеленью.

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