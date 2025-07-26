Просто добавили к мясу черешню! Тушеная свинина с нереальным соусом

Свинина с черешней — необычное и ароматное блюдо, которое объединяет сочное мясо и сладкие ягоды. Такое сочетание придает мясу свежесть и легкую фруктовую кислинку. Это отличная идея для разнообразия повседневного меню или праздничного стола.
Ингредиенты:
- свинина — 800 г;
- черешня — 350 г;
- соль, перец — по вкусу;
- масло для жарки;
- зелень — для подачи.
Приготовление:
- Свинину нарежьте кусочками и обжарьте на масле до золотистой корочки.
- Добавьте черешню, посолите и поперчите.
- Тушите на среднем огне до мягкости мяса и размягчения ягод.
- Подавайте, посыпав свежей зеленью.
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