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26 июля 2025 в 09:44

Просто добавили к мясу черешню! Тушеная свинина с нереальным соусом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Свинина с черешней — необычное и ароматное блюдо, которое объединяет сочное мясо и сладкие ягоды. Такое сочетание придает мясу свежесть и легкую фруктовую кислинку. Это отличная идея для разнообразия повседневного меню или праздничного стола.

Ингредиенты:

  • свинина — 800 г;
  • черешня — 350 г;
  • соль, перец — по вкусу;
  • масло для жарки;
  • зелень — для подачи.

Приготовление:

  1. Свинину нарежьте кусочками и обжарьте на масле до золотистой корочки.
  2. Добавьте черешню, посолите и поперчите.
  3. Тушите на среднем огне до мягкости мяса и размягчения ягод.
  4. Подавайте, посыпав свежей зеленью.

Ранее также сообщалось о рецепте шашлыка под шубой. Этот простой трюк делает мясо намного сочнее и невероятно ароматным.

еда
мясо
черешня
рецепты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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