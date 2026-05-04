И цветет красиво, и варенье можно варить: кустарник для дачи с дивной листвой и цветением

Бузина черная — это кустарник, который сочетает в себе декоративность, пользу и практическую ценность. В отличие от своей ядовитой «родственницы» с красными ягодами, черная бузина съедобна и безопасна.

В июне куст покрывается россыпью крупных, до 20 см в диаметре, зонтиковидных соцветий кремово-белого цвета, которые источают сильный сладковатый миндальный аромат, привлекающий в сад пчел. В это время растение напоминает кружевное парящее облако. Диво дивное!

Но главные преимущества бузины для занятого дачника — ее выносливость и многозадачность. Она быстро растет, засухоустойчива, теневынослива. Плюс ко всему запах бузины — природный репеллент, она отпугивает мышей, муравьев и плодожорок, оздоравливая участок.

А ее черные блестящие ягоды — кладезь витамина С и антиоксидантов, из них варят варенье. При этом куст не требует сложного ухода, живет до 60 лет и легко переносит даже суровые зимы (некоторые сорта выдерживают до -35 °C), а если и подмерзнет, то быстро восстанавливается за сезон.

