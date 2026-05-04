День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 мая 2026 в 06:46

И цветет красиво, и варенье можно варить: кустарник для дачи с дивной листвой и цветением

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Бузина черная — это кустарник, который сочетает в себе декоративность, пользу и практическую ценность. В отличие от своей ядовитой «родственницы» с красными ягодами, черная бузина съедобна и безопасна.

В июне куст покрывается россыпью крупных, до 20 см в диаметре, зонтиковидных соцветий кремово-белого цвета, которые источают сильный сладковатый миндальный аромат, привлекающий в сад пчел. В это время растение напоминает кружевное парящее облако. Диво дивное!

Но главные преимущества бузины для занятого дачника — ее выносливость и многозадачность. Она быстро растет, засухоустойчива, теневынослива. Плюс ко всему запах бузины — природный репеллент, она отпугивает мышей, муравьев и плодожорок, оздоравливая участок.

А ее черные блестящие ягоды — кладезь витамина С и антиоксидантов, из них варят варенье. При этом куст не требует сложного ухода, живет до 60 лет и легко переносит даже суровые зимы (некоторые сорта выдерживают до -35 °C), а если и подмерзнет, то быстро восстанавливается за сезон.

Ранее был назван кустарник, который цветет как гигантский букет ландышей.

Проверено редакцией
Читайте также
Россиянам назвали мошеннические схемы в сфере водоснабжения и счетчиков
Общество
Россиянам назвали мошеннические схемы в сфере водоснабжения и счетчиков
Россиянам рассказали, в какие облигации лучше всего инвестировать
Общество
Россиянам рассказали, в какие облигации лучше всего инвестировать
Васильки — это не простачки: нашла 3 сорта, которые поразят. Бордово-черный, двуцветный и махровый
Общество
Васильки — это не простачки: нашла 3 сорта, которые поразят. Бордово-черный, двуцветный и махровый
Бросила семена в грунт в мае — в июне сад пылает вишневыми шапками. Садовый рубин с соцветиями до 40 см
Общество
Бросила семена в грунт в мае — в июне сад пылает вишневыми шапками. Садовый рубин с соцветиями до 40 см
Сажаю клубнику «шахматкой» — и соседи в шоке: ягоды крупнее и урожай реально вдвое больше
Общество
Сажаю клубнику «шахматкой» — и соседи в шоке: ягоды крупнее и урожай реально вдвое больше
Общество
цветы
растения
дачи
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названы главные опасности для детей в майские праздники
Врач развеяла популярный миф о старении
Зеленского накажут за угрозы на 9 Мая, погода в День Победы: что дальше
В Сети появились кадры ДТП с участием рэпера Navai
Дело Житенко: посудомойка из СК РФ оказалась вербовщицей террористов?
IT-эксперт дал важный совет при использовании общественного Wi-Fi
Глава Макушинского округа Евсеев лишился должности после проверки
Смертельная авария с Ксенией Добромиловой попала на видео
Полковник ВСУ сбежал с украденными деньгами после провала под Харьковом
«Атаки не прекращаются»: ВСУ ранили двух человек в Курской области
«Осторожно, Москва»: Navai попал в ДТП на своем Ferrari
Гипертоникам перечислили опасные для них продукты
Кардиолог объяснил, когда тонометр может давать неверный результат
Жительница столицы пробралась в чужое жилье ради сна после шашлыков
Депутаты выступили с предложением по штрафам за овербукинг
Россиянам рассказали, как успокоить домашних любимцев при грозе
«Все 33 удовольствия»: Королева показала, как Тарзан целует ей ноги
Одна из стран Евросоюза впервые создаст службу внешней разведки
Врач ответила, из какого продукта лучше получать белок
В России хотят ограничить цены на яйца сверху и снизу: что это значит
Дальше
Самое популярное
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Культура

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.