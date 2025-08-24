Хватит мучиться часами! Вяленые помидоры в микроволновке за 15 минут! Идеальный способ сохранить вкус лета! Эти ароматные, насыщенные томаты с травами и чесноком станут вашим секретным оружием на кухне. Добавляйте их в пасту, салаты, на пиццу или просто на хлеб — они преобразят любое блюдо. А готовятся — проще некуда!

Ингредиенты

Помидоры мясистые (сливки, черри) — 500 г

Масло оливковое — 3-4 ст. л.

Чеснок — 3-4 зубчика

Соль морская крупная — 1 ч. л.

Смесь сухих трав (базилик, орегано, чабер) — 1 ст. л.

Перец черный молотый — 1/2 ч. л.

Приготовление

Помидоры вымойте, обсушите. Разрежьте вдоль пополам (черри можно оставить целыми). Уложите плотно в один слой на плоскую тарелку, подходящую для микроволновки. Сбрызните оливковым маслом, щедро посыпьте солью, травами и перцем. Готовьте в микроволновке на максимальной мощности 5–7 минут (время зависит от сочности томатов и мощности прибора). Достаньте, аккуратно слейте выделившийся сок в отдельную чашку — не выливайте! Оставьте помидоры на 10 минут остывать. Затем верните в микроволновку еще на 2–3 минуты для окончательного подвяливания. Чеснок мелко порубите. Стерилизованную баночку наполните слоями: помидоры → чеснок → помидоры. Смешайте оставшийся томатный сок с оливковым маслом (1:1), залейте помидоры так, чтобы они были полностью покрыты. Закройте крышкой, оставьте при комнатной температуре на сутки. Храните в холодильнике до 3 месяцев.

