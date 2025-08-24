Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 августа 2025 в 19:00

Хватит мучиться часами! Вяленые помидоры в микроволновке за 15 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Хватит мучиться часами! Вяленые помидоры в микроволновке за 15 минут! Идеальный способ сохранить вкус лета! Эти ароматные, насыщенные томаты с травами и чесноком станут вашим секретным оружием на кухне. Добавляйте их в пасту, салаты, на пиццу или просто на хлеб — они преобразят любое блюдо. А готовятся — проще некуда!

Ингредиенты

  • Помидоры мясистые (сливки, черри) — 500 г
  • Масло оливковое — 3-4 ст. л.
  • Чеснок — 3-4 зубчика
  • Соль морская крупная — 1 ч. л.
  • Смесь сухих трав (базилик, орегано, чабер) — 1 ст. л.
  • Перец черный молотый — 1/2 ч. л.

Приготовление

  1. Помидоры вымойте, обсушите. Разрежьте вдоль пополам (черри можно оставить целыми). Уложите плотно в один слой на плоскую тарелку, подходящую для микроволновки. Сбрызните оливковым маслом, щедро посыпьте солью, травами и перцем. Готовьте в микроволновке на максимальной мощности 5–7 минут (время зависит от сочности томатов и мощности прибора). Достаньте, аккуратно слейте выделившийся сок в отдельную чашку — не выливайте!
  2. Оставьте помидоры на 10 минут остывать. Затем верните в микроволновку еще на 2–3 минуты для окончательного подвяливания. Чеснок мелко порубите. Стерилизованную баночку наполните слоями: помидоры → чеснок → помидоры. Смешайте оставшийся томатный сок с оливковым маслом (1:1), залейте помидоры так, чтобы они были полностью покрыты. Закройте крышкой, оставьте при комнатной температуре на сутки. Храните в холодильнике до 3 месяцев.

Ранее мы готовили огуречный релиш! Модная закатка сезона: в бургеры, к мясу и на хлеб.

помидоры
закуски
закатки
соленья
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дежурные войска отразили атаку ВСУ на российский регион
Огромный оползень на Аляске спровоцировал мощнейшее цунами
Группа вернувшихся из плена военных ВС России приземлилась в Подмосковье
Ароматные булочки с корицей: рецепт, от которого веет домашним уютом
ЦСКА обыграл «Акрон» и поднялся на второе место в РПЛ
Стало известно, когда смогут эвакуировать тело альпинистки Наговицыной
В Госдуме оценили риски от нового штамма коронавируса «стратус»
Мединский назвал заложниками курян, которых удерживали ВСУ
Появилось видео с Лолитой, рыдающей на сцене под песню о Раневской
Вэнс раскрыл, какое наказание может грозить бывшему помощнику Трампа
В Турции раскрыли, как Украина может обеспечить свою безопасность
Появилось видео с ловлей питона в 3,6 метра, неделю ползавшего по улицам
Ответ РФ переплюнет «Орешник», трупы натовцев в Закарпатье: что дальше
Вирусолог назвала главную особенность нового штамма коронавируса
Дочь депутата Госдумы снялась в кино
Окулист рассказала о правиле «20-20-20» для работы за компьютером
В США умер легендарный ведущий «Вестей» Ростов: что известно, биография
Спецавтомобиль выехал с парковки ЦДМ на Лубянке после ЧП
Российские дроны ликвидировали группу пехоты ВСУ под Звановкой в ДНР
Пробую новый рецепт вяленых помидоров — кориандр и имбирь решают
Дальше
Самое популярное
Кабачковые гнёзда с сыром и яйцом! Завтрак или перекус из 4 ингердиентов
Общество

Кабачковые гнёзда с сыром и яйцом! Завтрак или перекус из 4 ингердиентов

Икра из кабачков «Пальчики оближешь»
Общество

Икра из кабачков «Пальчики оближешь»

Зимует при -30 °C и не горит на солнце! Многолетник-чемпион моего сада
Общество

Зимует при -30 °C и не горит на солнце! Многолетник-чемпион моего сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.