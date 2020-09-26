Хуснуллин рассказал о мерах по преодолению дефицита воды в Крыму

https://static.news.ru/photo/4772fcd8-010a-11eb-a45b-fa163e074e61_660.jpg Марат Хуснуллин Фото: Russian Government/Global Look Press

Зампред правительства РФ Марат Хуснуллин заявил, что для решения вопроса с дефицитом питьевой воды в Крыму выработан комплекс первоочередных и долгосрочных мер.

Режим ограничения водоснабжения и подачи воды по графику в Симферополе и селах Симферопольского и Бахчисарайского районов Крыма начался с 24 августа. Причиной стала засуха и обмелевшие из-за неё водохранилища. Подачу воды в город сократили почти в два раза, до 70 тысяч кубометров. Согласно почасовым графикам воду подают лишь утром и вечером.

Мы сейчас выработали комплекс первоочередных мер, среднесрочных мер, долгосрочных мер, что нужно сделать, чтобы в Крыму вода у нас стабильно поступала, — отметил Хуснуллина в Instagram.

Он подчеркнул, что в 2020 году в Крыму необычно засушливое лето и недостаток осадков. Воды в естественных водохранилищах не хватает, будут сделана ставка на работу с подземными источниками, указал чиновник.

Ранее NEWS.ru сообщал, что власти Крыма намерены построить на полуострове опреснительную установку для решения проблемы с водоснабжением. Соответствующий проект будет принят федеральным правительством в течение двух недель. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов. По его словам, установку соорудят на берегу моря в посёлке Николаевка, в 30 км по прямой линии до Симферополя.