В Крыму построят опреснительную установку для обеспечения полуострова водой

https://static.news.ru/photo/aa135c1c-ff29-11ea-9b1b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Крыма намерены построить на полуострове опреснительную установку для решения проблемы с водоснабжением. Соответствующий проект будет принят федеральным правительством в течение двух недель.

Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов. По его словам, установку соорудят на берегу моря в посёлке Николаевка, в 30 км по прямой линии до Симферополя.

В стране таких проектов никто никогда не реализовывал. Никто не спит, все возможные варианты, поверьте, были просчитаны давным-давно, — отметил он.

До подключения установки планируется добывать воду из подземных скважин. Кроме того, для полива власти собираются использовать очищенные насосами и специальными бактериями сточные воды, пишет «Подъём» в Telegram-канале.

Украина в прошлом обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после вхождения Крыма в состав России Киев прекратил подачу воды. Водоснабжение после этого осуществлялось за счёт водохранилищ естественного наполнения и из скважин. Водохранилища за последний год существенно обмелели.

Некоторое время назад губернатор Севастополя Михаил Развожаев перечислил президенту России Владимиру Путину способы обеспечения устойчивого водоснабжения региона. Он заявил о проекте строительства водовода к Чернореченскому водохранилищу от реки Коккозка. В ответ на это предложение глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что переброска воды из крымской реки Коккозка к Чернореченскому водохранилищу Севастополя невозможна из-за её нехватки.