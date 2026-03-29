Хрустящий весенний салат за 10 минут: свежесть, которая спасает, когда нет времени готовить

Весной особенно хочется легкой, сочной еды без лишних хлопот. Этот салат — настоящая находка: готовится быстро, получается свежим и хрустящим, а продукты самые простые. Идеальный вариант, когда нужно что-то вкусное «на скорую руку».

Ингредиенты:

редис — 20 шт.;

огурцы — 2 шт.;

яйца — 3 шт.;

укроп — 1 маленький пучок;

зеленый лук — 1 маленький пучок;

чеснок — 1 зубчик;

греческий йогурт или сметана — 3–4 ст. л.;

соль — по вкусу.

Приготовление

Яйца лучше отварить заранее, но если времени нет — сделайте это параллельно с нарезкой овощей, затем остудите в холодной воде. Редис и огурцы нарежьте тонкими полукружьями — так салат будет выглядеть аккуратно и аппетитно. Яйца порежьте крупно, зелень и чеснок мелко измельчите.

Смешайте все ингредиенты в миске, заправьте йогуртом или сметаной, посолите и при желании добавьте немного перца. Подавайте сразу — салат получается особенно вкусным, пока овощи сохраняют свою свежесть и хруст.

