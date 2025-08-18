Переговоры Путина и Трампа на Аляске
18 августа 2025 в 05:35

Хрустящие без масла! Картофельные драники за 15 минут и на 80 ккал

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эти драники из картошки получаются хрустящими без масла, с мягким картофельным вкусом, подчеркнутым легкой луковой сладостью и пряными нотками перца. Их калорийность — всего 80 ккал / 100 г благодаря особому приготовлению.

Рецепт: натрите 3 картофелины, отожмите сок, добавьте 1 яйцо (или только белок), 1 ст. л. овсяной муки, мелко нарезанный лук, соль и перец. Жарьте на антипригарной сковороде без масла (или запекайте в духовке при 200 °C 20 минут) до золотистой корочки.

Секрет легкости — отсутствие муки и масла в отличие от классического варианта. Подавайте с греческим йогуртом вместо сметаны — это блюдо сохраняет сытность (2,3 г белка / 100 г) при низкой калорийности, а готовится всего за 15 минут.

Ранее стало известно, как приготовить кабачковые оладьи, которые содержат всего 50 ккал, — идеально для похудения.

