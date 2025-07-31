Эти кабачковые оладьи содержат всего 50 ккал — идеально для похудения

Эти кабачковые оладьи содержат всего 50 ккал в 4 шт. — идеально для похудения. Несмотря на то что рецепт низкокалорийный, оладушки получаются нежными внутри и с аппетитной хрустящей корочкой.

Для приготовления натрите 2 молодых кабачка (около 500 г), отожмите сок, добавьте 1 яйцо, 2 ст. л. овсяной муки, 50 г тертого сыра с низкой жирностью, пучок рубленого укропа, соль и перец по вкусу. Тесто должно быть густым, но не плотным. Жарьте на антипригарной сковороде с минимальным количеством масла по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистого цвета.

Секрет воздушности — не переборщить с мукой, а для хрустящей корочки можно добавить 1 ст. л. кукурузной муки. Подавайте со сметаной — это блюдо идеально для полезного завтрака или легкого ужина!

Ранее стало известно, как приготовить творожные крендели с сыром: от этой вкуснятины семью за уши не оттащить.