Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 августа 2025 в 10:16

Хрустящее ассорти из огурцов и кабачков! Рецепт «Два в одном» без заморочек

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Хрустящее ассорти из огурцов и кабачков — зимняя радость в банке! Этот рецепт — настоящая палочка-выручалочка, когда хочется сохранить летние овощи сочными и ароматными. Огурцы остаются хрустящими, кабачки — нежными, а чесночно-укропный аромат делает эту закуску просто волшебной. Проверено — банки опустошаются в первую очередь!

Тебе понадобится на 2 литровые банки: 500 г огурцов, 2 молодых кабачка, 6 зубчиков чеснока, 2 зонтика укропа, 60 г сахара, 25 г соли, 60 мл уксуса 9%, 6 горошин перца, 2 л воды.

Приготовление: огурцы режь вдоль на четвертинки, кабачки — кружочками. В чистые банки на дно клади чеснок, перец и укроп. Плотно укладывай овощи слоями, чередуя огурцы и кабачки. Сверху засыпь сахаром и солью, влей уксус. Залей кипятком под самый край, закатай крышками. Переверни банки, укутай одеялом и оставь до полного остывания.

Это ассорти — идеальная закуска к картошке, мясу или просто к рюмочке хорошей водки. А еще — отличный подарок друзьям, которые сразу просят добавки!

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные кабачковые палочки с чесноком в панировке.

рецепты
кабачки
огурцы
домашние заготовки
соленья
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме раскрыли, какой сигнал для Запада несет выбор Аляски
«Вопрос в окопах»: в Раде предрекли Зеленскому большие проблемы
Дмитриев предупредил о попытках ряда стран сорвать встречу Путина и Трампа
В театре Комиссаржевской назвали причину смерти Краско
Трудное детство, молодые жены и дети: жизнь и любовь Ивана Краско
На Украине назвали два худших сценария после отказа Зеленского Трампу
Подростки устроили разборки с массовой дракой в центре города
Петербургские правоохранители уточняют детали затопления буксира
В США спрогнозировали реакцию Трампа на отказ Зеленского от уступок
«Общая история»: посол счел символичным встречу Путина и Трампа на Аляске
«Замечательный мужик»: Боярский высказался о смерти артиста Ивана Краско
В Госдуме рассказали, каким городам России угрожают украинские атаки
Лепешки-пятиминутки: идеальный быстрый завтрак!
Стало известно, кто первым поддержал семью ушедшего из жизни Краско
Что известно о последних днях жизни и причине смерти актера Ивана Краско
Россиянка похитила из магазина мясо на 11 тысяч рублей
Погода в Москве в воскресенье, 10 августа: ждать ли ливни и сильные ветра
Третий за день БПЛА уничтожили на подлете к Москве
Точный сброс ФАБ-3000 на бригаду ВСУ в ДНР сняли на видео
В московском аэропорту ввели временные ограничения
Дальше
Самое популярное
Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы
Россия

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы

Гезлеме: вкусные и очень простые турецкие лепешки на сковороде
Общество

Гезлеме: вкусные и очень простые турецкие лепешки на сковороде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.