Хрустящее ассорти из огурцов и кабачков! Рецепт «Два в одном» без заморочек

Хрустящее ассорти из огурцов и кабачков! Рецепт «Два в одном» без заморочек

Хрустящее ассорти из огурцов и кабачков — зимняя радость в банке! Этот рецепт — настоящая палочка-выручалочка, когда хочется сохранить летние овощи сочными и ароматными. Огурцы остаются хрустящими, кабачки — нежными, а чесночно-укропный аромат делает эту закуску просто волшебной. Проверено — банки опустошаются в первую очередь!

Тебе понадобится на 2 литровые банки: 500 г огурцов, 2 молодых кабачка, 6 зубчиков чеснока, 2 зонтика укропа, 60 г сахара, 25 г соли, 60 мл уксуса 9%, 6 горошин перца, 2 л воды.

Приготовление: огурцы режь вдоль на четвертинки, кабачки — кружочками. В чистые банки на дно клади чеснок, перец и укроп. Плотно укладывай овощи слоями, чередуя огурцы и кабачки. Сверху засыпь сахаром и солью, влей уксус. Залей кипятком под самый край, закатай крышками. Переверни банки, укутай одеялом и оставь до полного остывания.

Это ассорти — идеальная закуска к картошке, мясу или просто к рюмочке хорошей водки. А еще — отличный подарок друзьям, которые сразу просят добавки!

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные кабачковые палочки с чесноком в панировке.