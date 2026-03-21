Хрустящая салака на сковороде: когда простая рыба превращается в кулинарный хит. Комбо идеальной корочки и сочной мякоти

Жареная салака — это тот случай, когда минимализм в ингредиентах ведет к максимальному результату. Все, что нужно для идеального блюда, — это свежая рыба, щепотка специй, мука и раскаленное масло.

Что понадобится

Салака свежая или охлажденная — 500 г, мука пшеничная — 70–80 г, масло растительное для жарки — 70–80 мл, соль — 1 ч. л. или по вкусу, перец черный молотый — 0,5 ч. л.

Как я ее готовлю

Рыбу промываем, чистим, удаляя голову и внутренности, затем тщательно обсушиваем каждую тушку бумажными полотенцами — это ключ к хрустящей корочке.

В глубокую тарелку просеиваем муку, добавляем соль и перец, перемешиваем. На хорошо разогретую сковороду наливаем масло.

Каждую подготовленную тушку салаки обильно обваливаем в панировке со всех сторон и выкладываем на сковороду.

Обжариваем на среднем огне по 4–6 минут с каждой стороны до образования равномерного золотисто-коричневого цвета.

Готовую рыбу выкладываем на тарелку, застеленную бумажным полотенцем, чтобы удалить излишки масла. Подаем горячей.

Ранее также сообщалось об очень простом рецепте завтрака. Эти рулеты вы можете приготовить за считаные минуты, поразив семью вкуснейшим блюдом.