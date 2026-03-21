Хрустящая салака на сковороде: когда простая рыба превращается в кулинарный хит. Комбо идеальной корочки и сочной мякоти

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Жареная салака — это тот случай, когда минимализм в ингредиентах ведет к максимальному результату. Все, что нужно для идеального блюда, — это свежая рыба, щепотка специй, мука и раскаленное масло.

Что понадобится

Салака свежая или охлажденная — 500 г, мука пшеничная — 70–80 г, масло растительное для жарки — 70–80 мл, соль — 1 ч. л. или по вкусу, перец черный молотый — 0,5 ч. л.

Как я ее готовлю

Рыбу промываем, чистим, удаляя голову и внутренности, затем тщательно обсушиваем каждую тушку бумажными полотенцами — это ключ к хрустящей корочке.

В глубокую тарелку просеиваем муку, добавляем соль и перец, перемешиваем. На хорошо разогретую сковороду наливаем масло.

Каждую подготовленную тушку салаки обильно обваливаем в панировке со всех сторон и выкладываем на сковороду.

Обжариваем на среднем огне по 4–6 минут с каждой стороны до образования равномерного золотисто-коричневого цвета.

Готовую рыбу выкладываем на тарелку, застеленную бумажным полотенцем, чтобы удалить излишки масла. Подаем горячей.

Проверено редакцией
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
