Хреновина «Огонек» — ядреная приправа для настоящих гурманов! Этот соус с хреном, чесноком и острым перцем превратит любое блюдо в кулинарный шедевр. Идеально подходит к мясу, пельменям или просто на хлеб с маслом!

Ингредиенты (на 1 литр)

Помидоры мясистые — 1 кг

Корень хрена — 600 г

Чеснок — 3 головки

Перец острый — 2 шт.

Соль — 1 ч. л.

Сахар — 1/2 ч. л.

Приготовление

Очищенные корни хрена прокрутите через мясорубку (используйте пакет на горловине, чтобы защитить глаза). Помидоры разрежьте на четвертинки, удалите семена из перца. Пропустите через мясорубку помидоры, чеснок и перец. Смешайте все ингредиенты в эмалированной посуде, добавьте соль и сахар. Разложите по стерильным банкам, плотно закрыв крышками.

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