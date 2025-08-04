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04 августа 2025 в 09:00

Хреновина «Огонек» — ядреная приправа для настоящих гурманов!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Хреновина «Огонек» — ядреная приправа для настоящих гурманов! Этот соус с хреном, чесноком и острым перцем превратит любое блюдо в кулинарный шедевр. Идеально подходит к мясу, пельменям или просто на хлеб с маслом!

Ингредиенты (на 1 литр)

  • Помидоры мясистые — 1 кг
  • Корень хрена — 600 г
  • Чеснок — 3 головки
  • Перец острый — 2 шт.
  • Соль — 1 ч. л.
  • Сахар — 1/2 ч. л.

Приготовление

  1. Очищенные корни хрена прокрутите через мясорубку (используйте пакет на горловине, чтобы защитить глаза). Помидоры разрежьте на четвертинки, удалите семена из перца. Пропустите через мясорубку помидоры, чеснок и перец.
  2. Смешайте все ингредиенты в эмалированной посуде, добавьте соль и сахар. Разложите по стерильным банкам, плотно закрыв крышками.

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