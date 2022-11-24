HR-специалист объяснила, сколько должны платить работающим в праздники HR-специалист Гомельская: во время официальных праздников работа оплачивается в двойном размере

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Работник может потребовать повышенную зарплату или лишний день отдыха в будущем, если начальство требует от него выйти на работу в официальные выходные дни, рассказала в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» специалист по подбору персонала Инга Гомельская. По ее словам, работа в выходной или праздничный день должна оплачиваться в двойном размере. В случае нарушения его гражданских прав работнику следует обратиться с жалобой в Госинспекцию труда или прокуратуру.

Работа в выходной или нерабочий праздничный день должна оплачиваться не менее чем в двойном размере. Причем это касается как людей на окладе, так и сдельщиков, и людей с почасовой оплатой. Трудовой договор может устанавливать конкретные зарплаты в эти дни, но он не может противоречить Трудовому кодексу. Есть и другой вариант: зарплата остается прежней, но сотруднику позже компенсируется отдых в другой день, — пояснила Гомельская.

Эксперт добавила, что по закону работодатели не имеют права снижать зарплату работникам во время каникул. Этим периодически злоупотребляют руководители компаний, в которых работа в новогодние праздники полностью останавливается.

Ранее сообщалось, что Госдума рассмотрит законопроект о выходном дне 31 декабря, который был внесен в нижнюю палату еще в 2020 году. Документ уже получил одобрение правового управления и может быть рассмотрен в первом чтении в декабре.