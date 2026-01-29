Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
29 января 2026 в 11:50

HR-эксперт назвала профессии, востребованные среди участников СВО

HR-эксперт Волкина: логистика стала подходящей сферой для участников СВО

Логистика, транспорт, складская деятельность, диспетчеризация, координация смен и беспилотные технологии стали подходящими сферами для участников СВО, рассказала «Крым 24» эксперт в сфере управления персоналом, руководитель кадрово-правового агентства Оксана Волкина. Она отметила, что это связано с приобретенными навыками.

На практике лучше всего подходят профессии, где важны структурность, ответственность, управление людьми, командность, управление ресурсами, — рассказала Волкина.

HR-эксперт подчеркнула, что работать в таких направлениях участникам СВО помогают опыт взаимодействия в сложных условиях и командной структуры. Также, по ее мнению, они обладают дисциплиной, возможностью к самоорганизации и скоростью адаптации.

Ранее сообщалось, что ветераны СВО могут получить право на неоплачиваемый отпуск. Они смогут брать за свой счет до 35 календарных дней в году.

