Хорватия выдала России бизнесмена, обвиняемого в попытке мошенничества

Хорватия экстрадирует в Россию предпринимателя Дмитрия Осинина, который обвиняется в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ. Бизнесмена задержали в Хорватии в июле.

По требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентные органы Республики Хорватия экстрадируют в Россию гражданина РФ Дмитрия Осинина, — говорится в сообщении.

Отмечается, что бизнесмена обвиняют в соответствии с ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество).

По версии следствия, Осинин вместе с сообщником в 2019 году предлагал руководству компании, проходящей по уголовному делу, помочь избежать ответственности в обмен на 210 млн рублей и часть имущества. При этом в реальности обвиняемые не собирались и не имели возможности оказать им помощь. Попытка завладеть средствами не удалась, а Осинин скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск.

В июле 2021 года стало известно о задержании бизнесмена в Хорватии, Генеральная прокуратура запросила его экстрадиции для привлечения к уголовной ответственности.

Ранее сообщалось, что бизнесмен Тельман Исмаилов планирует добиваться политического убежища в Черногории. Вину он не признаёт. Генеральная прокуратура направила запрос в Черногорию о выдаче предпринимателя. В России его обвиняют в убийстве, незаконном обороте оружия и похищении. В случае экстрадиции в РФ Исмаилову грозит пожизненное заключение.