09 декабря 2025 в 11:43

Холодный торт за 15 минут: эффектный десерт без духовки и лишних трат — гости точно будут просить добавки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Из самых простых и доступных ингредиентов получается по-настоящему праздничный десерт. Такой торт не ударит по бюджету, но произведет впечатление на гостей.

Для торта мне понадобится: вафельные коржи (1 упаковка), вареная сгущенка (1 банка), сливочное масло (180 г), сливки 33% (200 мл), грецкие орехи (100 г).

Грецкие орехи слегка обжариваю на сухой сковороде и измельчаю не слишком мелко. Сливочное масло комнатной температуры взбиваю миксером до белого пушистого состояния. Не переставая взбивать, постепенно добавляю вареную сгущенку. Взбиваю 5-7 минут до получения однородного воздушного крема. В отдельной чаше взбиваю холодные сливки до устойчивых пиков. Аккуратно соединяю сливки с масляно-сгусточным кремом. Собираю торт: на блюдо выкладываю вафельный корж, смазываю его кремом (слой около 0,5 см), посыпаю частью орехов. Накрываю следующим коржом и повторяю процедуру. Верхний корж и бока торта обильно смазываю кремом и посыпаю оставшимися орехами. Накрываю торт пищевой пленкой и убираю в холодильник для пропитки минимум на 4 часа, а лучше на ночь. За это время коржи размягчатся и превратятся в нежные слои.

Ранее сообщалось о десерте, который отлично подойдет ленивым сладкоежкам. Это молочные кубики. Они получаются воздушными, с приятной текстурой, а готовятся буквально за считаные минуты.

Проверено редакцией
