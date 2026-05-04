04 мая 2026 в 19:35

Холодное лето им нипочем: растения, которые цветут даже при +5 °C и не боятся затяжных дождей

Холодное лето — не повод отказываться от яркого цветника, если выбрать правильные растения, которые цветут даже в неблагоприятных условиях.

Абсолютный лидер по выносливости — эхинацея пурпурная. Она радует крупными соцветиями с июля до заморозков, не боится ни жары, ни похолоданий и не требует частых поливов.

Еще один чемпион — флокс метельчатый: современные сорта вроде «звездный дождь» или «давид» цветут с июня до сентября, выдерживают осенние заморозки до −5 °C и устойчивы к мучнистой росе.

Не отстает и газания — этот южноафриканский многолетник демонстрирует почти непрерывное цветение все лето, легко справляясь с палящим солнцем и краткосрочными заморозками.

Если хотите настоящего «долгожителя», посадите платикодон: его уникальные бутоны-шарики превращаются в крупные колокольчики, цветущие с июля до сентября, а взрослые растения без проблем переносят морозы до −40 °C и живут на одном месте больше 10 лет.

Из однолетников обратите внимание на календулу, бархатцы, космею. Все эти растения не требуют сложного ухода, редко болеют, цветут даже при +5 °C и не боятся затяжных дождей.

Дарья Иванова
