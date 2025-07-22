Холодник против окрошки: литовский суп, который затмит всех

Литовский холодный борщ на кефире со свеклой — достойная альтернатива привычной окрошке. Его яркий цвет, свежий вкус и простота приготовления сделают его любимым супом не только летом. В нашей семье этот суп давно обогнал окрошку — готовлю его даже зимой, чтобы вспомнить о тепле.
Если вы любите освежающие супы и хотите попробовать что-то новое, обязательно сохраните этот рецепт и приготовьте его уже сегодня.
Почему стоит попробовать?
Этот холодник насыщенный, легкий и полезный. Его приятно есть даже в жару, а с горячим картофелем или черным хлебом он превращается в полноценный обед. Кроме того, готовится он всего за 20 минут.
Ингредиенты (на 6 порций)
- Кефир (жирный, 7%) — 1 литр
- Сметана — 100 г
- Вода (холодная, кипяченая) — 1 стакан
- Свекла вареная — 400 г
- Лук зеленый — 100 г
- Укроп свежий — 50 г
- Яйца — 2-3 шт.
- Огурцы — 3 небольших
- Лимонный сок — по вкусу
- Соль — по вкусу
Как приготовить литовский холодный борщ
1. Сварите яйца
Положите яйца в кипящую воду и варите 8 минут до состояния «вкрутую». Затем переложите в холодную воду, чтобы легче чистились.
2. Подготовьте овощи
Натрите на крупной терке вареную свеклу. Если используете консервированную, достаточно примерно 3/4 банки. Огурцы тоже натрите на терке. Если они магазинные, кожуру лучше снять.
3. Подготовьте зелень
Мелко нарежьте зеленый лук, добавьте щепотку соли и слегка разотрите его вилкой, чтобы он пустил сок. Мелко порубите укроп.
4. Смешайте ингредиенты
В кастрюлю сложите свеклу, огурцы, лук, укроп, измельченные яйца. Добавьте кефир, сметану, смешанную с водой. Перемешайте и попробуйте на соль и кислоту. Обычно я добавляю около двух столовых ложек лимонного сока и одну столовую ложку соли с небольшой горкой. Но вы можете регулировать вкус по себе.
Совет
Если жирного кефира нет, используйте обычный и немного увеличьте его количество. Подавайте холодник с горячей картошкой или черным хлебом — так он вкуснее всего.
Попробуйте приготовить этот яркий литовский суп и откройте для себя нового фаворита среди холодных блюд.
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