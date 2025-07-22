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22 июля 2025 в 13:03

Холодник против окрошки: литовский суп, который затмит всех

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Литовский холодный борщ на кефире со свеклой — достойная альтернатива привычной окрошке. Его яркий цвет, свежий вкус и простота приготовления сделают его любимым супом не только летом. В нашей семье этот суп давно обогнал окрошку — готовлю его даже зимой, чтобы вспомнить о тепле.

Если вы любите освежающие супы и хотите попробовать что-то новое, обязательно сохраните этот рецепт и приготовьте его уже сегодня.

Почему стоит попробовать?

Этот холодник насыщенный, легкий и полезный. Его приятно есть даже в жару, а с горячим картофелем или черным хлебом он превращается в полноценный обед. Кроме того, готовится он всего за 20 минут.

Ингредиенты (на 6 порций)

  • Кефир (жирный, 7%) — 1 литр
  • Сметана — 100 г
  • Вода (холодная, кипяченая) — 1 стакан
  • Свекла вареная — 400 г
  • Лук зеленый — 100 г
  • Укроп свежий — 50 г
  • Яйца — 2-3 шт.
  • Огурцы — 3 небольших
  • Лимонный сок — по вкусу
  • Соль — по вкусу

Как приготовить литовский холодный борщ

1. Сварите яйца

Положите яйца в кипящую воду и варите 8 минут до состояния «вкрутую». Затем переложите в холодную воду, чтобы легче чистились.

2. Подготовьте овощи

Натрите на крупной терке вареную свеклу. Если используете консервированную, достаточно примерно 3/4 банки. Огурцы тоже натрите на терке. Если они магазинные, кожуру лучше снять.

3. Подготовьте зелень

Мелко нарежьте зеленый лук, добавьте щепотку соли и слегка разотрите его вилкой, чтобы он пустил сок. Мелко порубите укроп.

4. Смешайте ингредиенты

В кастрюлю сложите свеклу, огурцы, лук, укроп, измельченные яйца. Добавьте кефир, сметану, смешанную с водой. Перемешайте и попробуйте на соль и кислоту. Обычно я добавляю около двух столовых ложек лимонного сока и одну столовую ложку соли с небольшой горкой. Но вы можете регулировать вкус по себе.

Совет

Если жирного кефира нет, используйте обычный и немного увеличьте его количество. Подавайте холодник с горячей картошкой или черным хлебом — так он вкуснее всего.

Попробуйте приготовить этот яркий литовский суп и откройте для себя нового фаворита среди холодных блюд.

Любите ароматные пряники? Попробуйте этот старинный рецепт покровской коврижки из журнала «Работница»! Вашим детям точно понравится блюдо.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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