Холод от окна уйдет за полчаса: простой домашний способ утеплить подоконник и забыть о сквозняке даже в сильные морозы

Зимой многие замечают, что возле окна тянет холодом, даже если батарея горячая. Все потому, что теплый воздух поднимается вверх, а от стекла вниз опускается холодный поток, создавая неприятное ощущение сквозняка. Особенно это чувствуется, если рядом стоит кровать или рабочий стол.

Исправить ситуацию можно своими руками, без вызова мастера и лишних затрат. Для работы понадобятся шуруповерт, монтажная пена, нож и пистолет для пены. Сначала аккуратно снимаем пластиковый подоконник: он держится на монтажной пене, а герметик по краям легко срезается ножом. Под рамой находится тонкий подставочный профиль, через который и проникает холод.

В нем делаем несколько отверстий шуруповертом, чтобы попасть внутрь полости. Затем заполняем их монтажной пеной и оставляем на пару дней до полного высыхания. После этого срезаем излишки пены и устанавливаем подоконник обратно, снова фиксируя его пеной. Такой способ особенно хорошо помогает в квартирах со старыми пластиковыми окнами и заметно снижает холод от стекла.

