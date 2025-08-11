Хлеб из брокколи и без дрожжей — похудейная вкуснятина за 30 минут

Быстрый и сытный хлеб без дрожжей — отличный вариант для завтрака или перекуса. Богат клетчаткой, белком и витаминами, легко готовится и подходит для бутербродов, тостов или как отдельное блюдо.

Понадобится брокколи — 200 г (отварить или использовать свежую), яйца — 2 штуки и 1 дополнительный белок, цельнозерновая мука — 40 г, разрыхлитель — 1 ч. л., соль и перец по вкусу. Всё измельчить в блендере до однородной массы. Добавить тыквенные семечки (по вкусу), перемешать. Выложить в форму и выпекать при 180 °C около 30–35 минут до золотистой корочки. Подавать тёплым или остывшим.

